Профессор предупредил об опасности выбросов пепла вулканов на Камчатке Профессор Плечов: выбросы пепла вулканов Безымянный и Шивелуч могут быть опасны

Пепел от вулканов Безымянный и Шивелуч на Камчатке представляет потенциальную опасность, заявил NEWS.ru вулканолог, профессор геологического факультета МГУ Павел Плечов. По его словам, выбросы могут привести к ухудшению состояния здоровья людей, находящихся в непосредственной близости от огненных гор.

Такие извержения [вулканов Безымянный и Шивелуч] опасны, потому что пепловые облака достигают высоких слоев атмосферы, мешая авиационному сообщению. Если пепел попадает в турбину, то реактивные самолеты не смогут летать близко к облакам. Также если рядом есть населенные пункты, то пепел опасен для людей. Если он попадает в дыхательные пути, то происходит повреждение слизистой, потому что тепловые частички представляют собой тонкие пузыристые обломки стекла, — предупредил Плечов.

Он отметил, что вулкан Безымянный часто извергается, и это событие ожидалось уже на протяжении недели. По словам профессора, при прогнозировании извержения местные жители обычно получают предупреждение и принимаются необходимые меры безопасности.

Эти вулканы находятся на севере Камчатки, там очень малочисленные районы, поэтому не ожидается никаких человеческих жертв. Если только кто-нибудь из туристов не пойдет поближе посмотреть на этот процесс, — резюмировал Плечов.

Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло извержение вулкана Безымянный, в результате которого образовался пепельный шлейф, распространившийся на 54 км. Геологи отмечают наличие столба дыма высотой 5 км, а также повышенную сейсмическую активность в районе вулкана, что создает угрозу схода раскаленных лавин.