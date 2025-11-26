День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 13:03

Профессор предупредил об опасности выбросов пепла вулканов на Камчатке

Профессор Плечов: выбросы пепла вулканов Безымянный и Шивелуч могут быть опасны

Вулкан Шивелуч Вулкан Шивелуч Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Пепел от вулканов Безымянный и Шивелуч на Камчатке представляет потенциальную опасность, заявил NEWS.ru вулканолог, профессор геологического факультета МГУ Павел Плечов. По его словам, выбросы могут привести к ухудшению состояния здоровья людей, находящихся в непосредственной близости от огненных гор.

Такие извержения [вулканов Безымянный и Шивелуч] опасны, потому что пепловые облака достигают высоких слоев атмосферы, мешая авиационному сообщению. Если пепел попадает в турбину, то реактивные самолеты не смогут летать близко к облакам. Также если рядом есть населенные пункты, то пепел опасен для людей. Если он попадает в дыхательные пути, то происходит повреждение слизистой, потому что тепловые частички представляют собой тонкие пузыристые обломки стекла, — предупредил Плечов.

Он отметил, что вулкан Безымянный часто извергается, и это событие ожидалось уже на протяжении недели. По словам профессора, при прогнозировании извержения местные жители обычно получают предупреждение и принимаются необходимые меры безопасности.

Эти вулканы находятся на севере Камчатки, там очень малочисленные районы, поэтому не ожидается никаких человеческих жертв. Если только кто-нибудь из туристов не пойдет поближе посмотреть на этот процесс, — резюмировал Плечов.

Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло извержение вулкана Безымянный, в результате которого образовался пепельный шлейф, распространившийся на 54 км. Геологи отмечают наличие столба дыма высотой 5 км, а также повышенную сейсмическую активность в районе вулкана, что создает угрозу схода раскаленных лавин.

вулканы
извержения
Камчатка
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Большом театре нашли еще один способ реализовать билеты на «Щелкунчика»
Три российских курорта возглавили рейтинг новогоднего отдыха
Стало известно, сколько россиян могут накопить на ипотеку
В Большом театре уточнили важный нюанс покупки билетов на «Щелкунчик»
Бывший вратарь сборной России по футболу женился на 23-летней телеведущей
«Подкова» на Новый год — сытный мясной слоеный салат для года Лошади
«Целый букет статей»: раскрыта судьба хозяйки пыточного рехаба под Москвой
БПЛА в Чувашии, 17 лет за измену, удар по детям: ВСУ атакуют РФ 26 ноября
В Европе обиделись на Каллас из-за России
Песков раскрыл, известна ли дата визита Уиткоффа в Москву
Почти восемь килограмм трепанга нашли в багаже у пассажира Шереметьево
«Делала часто»: стало известно о благородном поступке Шарыкиной
Синоптик назвала причины теплой погоды в Крыму
В Кремле призвали не преувеличивать значение утечек переговоров РФ и США
В Госдуме напомнили об уплате ряда налогов
Королевская семья Британии: новости, Кейт и Уильяму понадобился психолог
Профессор предупредил об опасности выбросов пепла вулканов на Камчатке
«Столько доброты и желания помочь»: актриса Корниенко о характере Шарыкиной
В АТОР раскрыли самое дешевое направление для путешествий зимой
Топ-5 аккумуляторных шуруповертов: рейтинг самых надежных моделей
Дальше
Самое популярное
Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.