День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 14:40

На Камчатке началось извержение вулкана

Baza: на Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

Фото: Елена Верещака/ТАСС
Читайте нас в Дзен

На Камчатке произошло извержение вулкана Безымянный, передает Telegram-канал Baza. Шлейф пепла распространился на 54 км. Геологи фиксируют столб дыма высотой 5 км, повышенную сейсмоактивность и угрозу схода раскаленных лавин в районе вулкана.

По информации канала, в северо-восточном направлении пепел распространился на десятки км. Специалисты предупреждают, что извержение вулкана будет продолжаться.

МЧС Камчатского края выпустило предупреждение для жителей и гостей региона о возможных опасностях, связанных с поездками и походами в окрестностях вулкана. В зону риска попали населенные пункты Усть-Камчатского, Быстринского и Мильковского муниципальных округов.

Ранее на северо-востоке Эфиопии произошло неожиданное извержение вулкана Хейли-Губби, который более 10 тыс. лет находился в состоянии покоя. Извержение началось 23 ноября в 08:30, в результате в небо поднялся столб пепла высотой около 10–15 км. Облако быстро распространилось над юго-западной частью Аравийского полуострова.

До этого на японском острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима. Высота выброса пепла составила 4,4 км. Сход пирокластических потоков не был отмечен, пострадавших и материального ущерба нет.

Камчатка
вулканы
извержения
дым
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разина посадят? Продюсера «Ласкового мая» объявили в обыск?
Появились кадры освобождения российскими войсками Иванополья в ДНР
Появились кадры ДТП с реанимобилем в Петербурге
«Мы не фашисты»: депутат об ответе России после атак ВСУ на мирных жителей
В российском регионе ограничат время продажи алкоголя
Акинфеев попал в Книгу рекордов России
Экс-депутат Рады ответил, почему мирный план Трампа не принесет результата
Мечты о Голливуде, патриотизм, смерть Попова: как живет Александр Петров
Предсмертную волю Плисецкой исполнили
Воспитание шокером: мужчина озверел после смерти жены и стал истязать детей
«Евроворье»: Захарова высказалась о будущем российских активов за рубежом
Огромная пробка образовалась после ДТП на Киевском шоссе в Москве
Политолог оценил вероятность выхода Польши из Евросоюза
Детско-юношеский центр в Энергодаре попал под удар ВСУ
В РСТ ответили, есть ли в затопленном регионе Таиланда туристы из России
Юрист объяснил, что делать при потере багажа
Россиянин оказался в числе пленников затопленного тайского отеля
В Забайкалье предложили установить дополнительные выплаты за рождение детей
Появились кадры с дождавшимися российских солдат жителями Красноармейска
В Госдуме раскрыли, почему Зеленскому важно продолжение конфликта с РФ
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.