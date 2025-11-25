На Камчатке началось извержение вулкана

На Камчатке произошло извержение вулкана Безымянный, передает Telegram-канал Baza. Шлейф пепла распространился на 54 км. Геологи фиксируют столб дыма высотой 5 км, повышенную сейсмоактивность и угрозу схода раскаленных лавин в районе вулкана.

По информации канала, в северо-восточном направлении пепел распространился на десятки км. Специалисты предупреждают, что извержение вулкана будет продолжаться.

МЧС Камчатского края выпустило предупреждение для жителей и гостей региона о возможных опасностях, связанных с поездками и походами в окрестностях вулкана. В зону риска попали населенные пункты Усть-Камчатского, Быстринского и Мильковского муниципальных округов.

Ранее на северо-востоке Эфиопии произошло неожиданное извержение вулкана Хейли-Губби, который более 10 тыс. лет находился в состоянии покоя. Извержение началось 23 ноября в 08:30, в результате в небо поднялся столб пепла высотой около 10–15 км. Облако быстро распространилось над юго-западной частью Аравийского полуострова.

До этого на японском острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима. Высота выброса пепла составила 4,4 км. Сход пирокластических потоков не был отмечен, пострадавших и материального ущерба нет.