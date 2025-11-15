Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 17:50

В Эфиопии заявили о вспышке смертельно опасной лихорадки

Bloomberg: в Эфиопии подтвердили вспышку болезни, вызванной вирусом Марбург

Фото: IMAGO/CDC/IMAGE POINT FR/BSI/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Власти Эфиопии подтвердили первую вспышку смертельно опасной болезни, вызванной вирусом Марбург, сообщает Bloomberg. По информации агентства, в начале недели в лабораторию были отправлены образцы группы пациентов с подозрением на вирусную геморрагическую лихорадку.

Эфиопия подтвердила первую вспышку марбургской вирусной инфекции после того, как <…> были отправлены на тестирование образцы группы пациентов, — отметил источник издания.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус Марбург относится к тому же штамму, который выявили во время предыдущих вспышек в других странах Восточной Африки. В южном регионе Эфиопии было зарегистрировано девять случаев заболевания, в том числе среди медиков.

По словам специалистов, болезнь протекает в тяжелой форме. У пациентов наблюдаются высокая температура, сильная головная боль и ломота в мышцах, у многих в течение недели после проявления симптомов развивается сильное кровотечение. При этом официально признанного метода лечения не существует.

До этого в Германии в сточных водах был выявлен штамм дикого полиовируса — возбудителя полиомиелита. Как сообщили в Институте имени Роберта Коха, последнее зарегистрированное заболевание в стране датировалось 1990 годом. Случаев заражения людей пока не зафиксировано.

Эфиопия
вирусы
лихорадки
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине мощности «Нафтогаза» снизились более чем наполовину
Синоптик рассказал необычный факт о первом снеге в Москве
«Золотой унитаз» под Зеленским треснул после череды разоблачений
В Белоруссии назвали количество размещенных в стране литовских фур
Украинским атлетам смягчили протокол соревнований из-за россиян
Как получить тепло на даче: секреты кладки эффективной печи своими руками
Как сварить идеальный узбекский плов: пошаговый гид
Стало известно, какой витамин может защитить от Альцгеймера
Нудные дожди и тепло до +12? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Зеленский намерен «перезагрузить» государственный энергетический сектор
Появились кадры автобуса с челябинцами, разбившегося под мостом
В Москве раскрыли серию из 25 изнасилований 20-летней давности
В Челябинске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом
Умер глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта России
«Полное безумие»: в ФРГ заговорили о сделке с США по Nord Stream
Глава Euroclear готова защищать в суде российские активы от ЕС
Сын вора в законе вышел из психлечебницы после избиения курьера
Туристы оказались в ловушке из-за желания увидеть китов
Букмекерам в России смягчат условия налогообложения
Раскрыто, сможет ли Сербия избежать вывода российских акционеров из NIS
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола
Общество

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.