В Эфиопии заявили о вспышке смертельно опасной лихорадки Bloomberg: в Эфиопии подтвердили вспышку болезни, вызванной вирусом Марбург

Власти Эфиопии подтвердили первую вспышку смертельно опасной болезни, вызванной вирусом Марбург, сообщает Bloomberg. По информации агентства, в начале недели в лабораторию были отправлены образцы группы пациентов с подозрением на вирусную геморрагическую лихорадку.

Эфиопия подтвердила первую вспышку марбургской вирусной инфекции после того, как <…> были отправлены на тестирование образцы группы пациентов, — отметил источник издания.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус Марбург относится к тому же штамму, который выявили во время предыдущих вспышек в других странах Восточной Африки. В южном регионе Эфиопии было зарегистрировано девять случаев заболевания, в том числе среди медиков.

По словам специалистов, болезнь протекает в тяжелой форме. У пациентов наблюдаются высокая температура, сильная головная боль и ломота в мышцах, у многих в течение недели после проявления симптомов развивается сильное кровотечение. При этом официально признанного метода лечения не существует.

До этого в Германии в сточных водах был выявлен штамм дикого полиовируса — возбудителя полиомиелита. Как сообщили в Институте имени Роберта Коха, последнее зарегистрированное заболевание в стране датировалось 1990 годом. Случаев заражения людей пока не зафиксировано.