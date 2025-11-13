Возбудителя полиомиелита впервые за 35 лет обнаружили в ЕС

Возбудителя полиомиелита впервые за 35 лет обнаружили в ЕС Reuters: в сточных водах ФРГ нашли дикий полиовирус впервые за 35 лет

В Германии в сточных водах был выявлен штамм дикого полиовируса — возбудителя полиомиелита, передает Reuters со ссылкой на Институт имени Роберта Коха. Последнее зарегистрированное заболевание в стране было в 1990 году.

Эксперты выявили вирус в рамках регулярного мониторинга образцов из окружающей среды, начатого в Германии в 2021 году. На текущий момент нет зарегистрированных случаев заражения людей. Высокий уровень вакцинации в стране стал важным фактором, который помог предотвратить распространение болезни среди населения.

Полиомиелит представляет серьезную угрозу для здоровья, поражая нервную систему. Это заболевание передается через фекально-оральный путь, то есть через зараженные фекалии или загрязненные пищу и воду.

Ранее ученые назвали вирус опаснее COVID-19. Им оказался респираторно-синцитиальный вирус. Смертность от него составляет один случай на 20 пациентов. Специалисты выяснили, что у 10% заболевших наблюдаются проблемы с сердечно-сосудистой системой и сохраняется повышенный риск осложнений после болезни.