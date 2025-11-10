Ученые назвали вирус опаснее COVID-19

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) может вызывать заболевания, сравнимые по тяжести с гриппом и COVID-19, заявили в пресс-службе Сингапурской больницы общего профиля. Такие выводы сделали сингапурские ученые в рамках программы PREPARE.

Один из авторов исследования Иэн Ви отметил, что РСВ поражает от 5 до 10% пациентов, которые испытывают симптомы, похожие на грипп. При этом он подчеркнул, что это не делает болезнь менее серьезной и опасной.

Всего исследователи проанализировали около 13 тыс. случаев госпитализации взрослых с РСВ, COVID-19 и гриппом. Установлено, что от РСВ погибает каждый двадцатый пациент — смертность выше, чем при гриппе, а течение болезни сопоставимо с коронавирусом. Кроме того, у 10% заболевших развивались проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Ученые также выяснили, что в течение 300 дней после болезни у пациентов сохранялся повышенный риск сердечно-сосудистых и неврологических осложнений. А у детей чаще фиксировались респираторные последствия, чем при гриппе или коронавирусе.

