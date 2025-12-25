Новый год — 2026
Психолог дала советы по борьбе со сплетнями в рабочем коллективе

Психолог Мосунова призвала не делиться с коллегами подробностями личной жизни

Во избежание сплетен рекомендуется не делиться с коллегами излишне личными подробностями жизни, заявила «МК в Калининграде» психолог Ксения Мосунова. Если человек все-таки стал центром обсуждений, ему следует сохранять спокойствие и внутреннюю опору. Важно не принимать такие ситуации на свой счет и вести себя с достоинством.

Причины сплетен часто коренятся в личных переживаниях их инициатора: это может быть потребность во внимании, попытка повысить свою самооценку за чужой счет или желание почувствовать свою значимость в определенной группе. К другим мотивам можно отнести стремление снизить собственную тревогу, манипуляцию окружающими или просто скуку, — объяснила Мосунова.

На сплетни допустимо реагировать с легкой иронией, например поблагодарить за интерес к своей персоне. Рекомендуется мягко переводить разговор на нейтральную и при этом интересную тему. Главное — не вступать в конфликты и самому не вовлекаться в обсуждение других людей. В случае систематических сплетен можно лично поговорить с инициатором и обозначить личные границы.

Ранее сообщалось, что 76% женщин и 48% мужчин признались в том, что им нравится сплетничать. Всего в онлайн-опросе приняли участие 1278 человек из разных регионов России.

