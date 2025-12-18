Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 11:17

Стало известно, насколько россияне склонны к сплетням

«Леди Mail»: 76% женщин и 48% мужчин признались, что им нравится сплетничать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Согласно опросу дейтинг-сервиса «VK Знакомства» и «Леди Mail», 76% женщин и 48% мужчин признались, что им нравится сплетничать. Всего в онлайн-опросе приняли участие 1278 человек из разных регионов России.

Большинство мужчин (77%) заявили, что чаще всего сплетничают женщины. При этом почти половина россиянок (46%) выразили уверенность, что именно противоположный пол склонен к обсуждениям других людей.

Больше половины респондентов (52%) подчеркнули, что сплетни создают больше тем для общения в отношениях. А каждый пятый россиянин заявил, что такие разговоры сближают партнеров. Только 16% опрашиваемых посчитали, что обсуждения других людей провоцируют конфликты в паре, а 8% выразили убеждение, что такие темы лишь разрушают доверие.

Ранее психолог Леонид Неровный заявил, что сплетни и трудоголизм на работе могут негативно сказаться на карьерном росте. По его словам, камнем преткновения также станут неумение расставлять приоритеты и угодничество перед руководством.

сплетни
общество
мужчины
женщины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ребенок чуть не подавился из-за постороннего предмета в сырке
В МИД России предостерегли США от роковой ошибки по Венесуэле
Стало известно, как изменились цены на выступления российских звезд
Европейская страна не поддерживает ЕС в вопросе российских активов
Комментатор Орлов оценил роль Дзюбы в «Акроне»
«Людей волнует»: Миронов выступил со смелым предложением по тарифам ЖКХ
«Есть где жить»: Лещенко о решении суда по делу Долиной
Барщевский оставил должность представителя правительства в КС
ФАС выступила с важным заявлением на фоне увеличения НДС
Ответ Путина на провокации в Черном море восхитил Китай
Миронов призвал наказывать рублем скрывающихся за границей осужденных
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Жители Пермского края сняли на видео редкое атмосферное явление
Российские туристы столкнулись с нашествием медуз за границей
В России рекордно сократилось число «экстремальных трудоголиков»
«Чудеса случаются»: Непомнящий высоко оценил игру Сафонова за ПСЖ
«Сдаются целыми взводами»: пленный ВСУ раскрыл, что происходит на фронте
Почему не работает WhatsApp 18 декабря: где сбои в России, полный блок
Глава Крыма рассказал, как обстоит ситуация с безопасностью в регионе
Булыкин оценил шансы Сафонова стать основным вратарем ПСЖ на долгие годы
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее
Общество

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.