Стало известно, насколько россияне склонны к сплетням «Леди Mail»: 76% женщин и 48% мужчин признались, что им нравится сплетничать

Согласно опросу дейтинг-сервиса «VK Знакомства» и «Леди Mail», 76% женщин и 48% мужчин признались, что им нравится сплетничать. Всего в онлайн-опросе приняли участие 1278 человек из разных регионов России.

Большинство мужчин (77%) заявили, что чаще всего сплетничают женщины. При этом почти половина россиянок (46%) выразили уверенность, что именно противоположный пол склонен к обсуждениям других людей.

Больше половины респондентов (52%) подчеркнули, что сплетни создают больше тем для общения в отношениях. А каждый пятый россиянин заявил, что такие разговоры сближают партнеров. Только 16% опрашиваемых посчитали, что обсуждения других людей провоцируют конфликты в паре, а 8% выразили убеждение, что такие темы лишь разрушают доверие.

Ранее психолог Леонид Неровный заявил, что сплетни и трудоголизм на работе могут негативно сказаться на карьерном росте. По его словам, камнем преткновения также станут неумение расставлять приоритеты и угодничество перед руководством.