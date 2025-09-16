Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 17:38

Полина Диброва рассказала о слухах про роман с бизнесменом Товстиком

Полина Диброва: слухи о романе с Товстиком появились до информации о его разводе

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Социальные сети

Сообщения о предполагаемом уходе модели Полины Дибровой к бизнесмену Товстику появились в Сети еще до официальной информации о его разводе с женой, сообщает YouTube-канал FAMETIME TV. По словам супруги телеведущего Дмитрия Диброва, публикации появились 29–30 июля.

29 июля вышла новость, что я куда-то ухожу. А 30-го вышла новость, что я ухожу именно к кому-то. Я очень сильно перепугалась, что с человеком могло что-то случиться. У нас есть общие знакомые, я попросила как-то связаться, чтобы узнать, что там на самом деле, — поделилась Диброва.

Ранее Диброва заявила, что не чувствует себя виновной в разводе Товстика, так как его брак уже находился в кризисе до начала их отношений. Она подчеркнула, что никогда не стала бы разрушать чужую семью, а расставание Романа с женой было неизбежным.

Диброва также рассказала, что перед разводом с Дмитрием они заключили брачный контракт, который согласовали обоюдно. Она опровергла слухи о наличии у нее двух квартир и Porsche Cayenne, уточнив, что одна недвижимость куплена в ипотеку для сына, а загородный дом арендуется у подруги.

Полина Диброва
разводы
сплетни
расставания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.