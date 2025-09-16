Полина Диброва рассказала о слухах про роман с бизнесменом Товстиком Полина Диброва: слухи о романе с Товстиком появились до информации о его разводе

Сообщения о предполагаемом уходе модели Полины Дибровой к бизнесмену Товстику появились в Сети еще до официальной информации о его разводе с женой, сообщает YouTube-канал FAMETIME TV. По словам супруги телеведущего Дмитрия Диброва, публикации появились 29–30 июля.

29 июля вышла новость, что я куда-то ухожу. А 30-го вышла новость, что я ухожу именно к кому-то. Я очень сильно перепугалась, что с человеком могло что-то случиться. У нас есть общие знакомые, я попросила как-то связаться, чтобы узнать, что там на самом деле, — поделилась Диброва.

Ранее Диброва заявила, что не чувствует себя виновной в разводе Товстика, так как его брак уже находился в кризисе до начала их отношений. Она подчеркнула, что никогда не стала бы разрушать чужую семью, а расставание Романа с женой было неизбежным.

Диброва также рассказала, что перед разводом с Дмитрием они заключили брачный контракт, который согласовали обоюдно. Она опровергла слухи о наличии у нее двух квартир и Porsche Cayenne, уточнив, что одна недвижимость куплена в ипотеку для сына, а загородный дом арендуется у подруги.