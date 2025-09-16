Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 15:24

Диброва призналась, винит ли себя в разрушении семьи Товстиков

Диброва: развод супругов Товстиков состоялся бы в любом случае

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Социальные сети

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина не чувствует себя виновной в разводе бизнесмена Романа Товстика, передает YouTube-канал FAMETIME TV. По ее словам, расставание супругов произошло независимо от чего-либо и стало бы неизбежным при любых обстоятельствах.

Если бы я хоть на секунду почувствовала, что я разрушаю чью-то семью, я бы не смогла жить спокойно. Для меня это невозможно. Я человек честный, я искренний, я никогда в жизни не пошла [на это]. Я бы любой ценой это в себе угасила, потопила. <...> Развод бы состоялся и без этого, — заявила Диброва.

Актриса подчеркнула, что ее отношения с Товстиком начались уже после того, как стало очевидно, что его брак находится в кризисе и его не спасти. Она отметила, что в подобных ситуациях часто проще обвинить третье лицо, чем признать внутренние причины распада семьи.

Ранее подруги Дибровой рассказали, что в ходе развода ее муж сохранил имущество и счета, в то время как она сама осталась ни с чем — «в одних трусах». По условиям мирового соглашения Дибров избежал раздела имущества и выплаты алиментов в размере не менее 300 тысяч рублей ежемесячно.

