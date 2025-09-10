«В одних трусах»: Полина Диброва после развода осталась без имущества KP.RU: все имущество и счета в ходе развода остались у Диброва

Имущество и счета в ходе бракоразводного процесса остались у телеведущего Дмитрия Диброва, пишет KP.RU со ссылкой на подруг его супруги Полины. Знаменитости расходятся после 16 лет в браке. По словам подруги, Полина ушла от телеведущего «в одних трусах».

Дима молчит, не говорит ничего дурного о Полине и об их разводе, поскольку это прописано в их мировом соглашении. Почему Дима согласился на это? Полина ушла от него «в одних трусах». Ушла, в чем пришла, все это документально оформлено, — поделилась она.

Подруга Полины отметила, что Дибров с финансовой точки зрения в плюсе, но мог бы остаться без половины имущества и сбережений, а также с выплатой крупных алиментов. Минимум 300 тыс. рублей ему бы пришлось каждый месяц отдавать бывшей жене без учета расходов на обучение троих сыновей, уточнила она.

По словам подруги, в прошлом у Диброва был стабильный доход, но в последнее время он нечасто мелькает на телевидении, а побочного бизнеса у него нет. Переживания шоумена из-за финансов выливались в кризисы с женой, подытожила она.

Ранее Дибровы посетили школьный праздник своих детей в честь 1 Сентября. Полина подчеркивала, что воспитание сыновей для нее с бывшим мужем является приоритетом.