18 декабря 2025 в 13:43

Уролог предупредил, какие болезни могут маскироваться под цистит

Уролог Королев: кандидоз можно ошибочно принять за цистит

Кандидоз и другие гинекологические проблемы, а также повреждение нерва в области мочевого пузыря и психосоматические нарушения можно ошибочно принять за цистит, заявил «Газете.Ru» уролог Сергей Королев. Кроме того, иногда схожая с ним симптоматика появляется из-за возникновения опухоли.

Опухоли могут давать симптомы, похожие на цистит. Обычно рак мочевого пузыря развивается бессимптомно, но иногда первым проявлением становятся признаки цистита. Порой возникают легкие симптомы цистита — дискомфорт, неприятные ощущения. Кажется, можно просто принять таблетку, и все пройдет. Но это неверный подход. Нужно пройти обследование, — подчеркнул Королев.

При обнаружении поврежденного нерва в области мочевого пузыря необходима терапия под наблюдением невролога. А если проблемы связаны с психосоматикой, лечением будет заниматься психиатр, отметил врач.

Ранее уролог Сергей Артеменко заявил, что, если опухоль простаты не увеличивается, ее в любом случае нужно активно отслеживать. Отказываться в такой ситуации от лечения и надеяться на лучшее — это серьезная ошибка.

