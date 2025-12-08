ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 17:27

Психоаналитик раскрыла, зачем знаменитости используют черный пиар

Психолог Смолярчук: черный пиар позволяет артистам почувствовать свою значимость

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Артисты зачастую используют черный пиар, чтобы почувствовать себя востребованными, заявила «Радио 1» психоаналитик Ирина Смолярчук. Она отметила, что многие творческие личности черпают внутреннюю энергию из сплетен о себе.

Это потребность быть замеченным, быть объектом сплетен и обсуждений помогает человеку чувствовать себя живым, когда у него не сильно организован контакт с самим собой. Ему как будто бы оценки других людей необходимы для того, чтобы составить личностный портрет о самом себе, — высказалась Смолярчук.

Она также связала тягу к черному пиару с особенностями характера медийных персон. По ее словам, люди, выбирающие публичную профессию, нередко обладают истероидным радикалом в личности. Они постоянно нуждаются во всеобщем внимании, пояснила психолог.

Ранее психоаналитик Надежда Юнина заявила, что эмоциональный голод чаще всего побуждает женщин к изменам. Она отметила, что причиной также может стать непонимание собственных чувств со стороны партнеров.

психологи
общество
знаменитости
сплетни
