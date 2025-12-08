Психоаналитик раскрыла, зачем знаменитости используют черный пиар

Артисты зачастую используют черный пиар, чтобы почувствовать себя востребованными, заявила «Радио 1» психоаналитик Ирина Смолярчук. Она отметила, что многие творческие личности черпают внутреннюю энергию из сплетен о себе.

Это потребность быть замеченным, быть объектом сплетен и обсуждений помогает человеку чувствовать себя живым, когда у него не сильно организован контакт с самим собой. Ему как будто бы оценки других людей необходимы для того, чтобы составить личностный портрет о самом себе, — высказалась Смолярчук.

Она также связала тягу к черному пиару с особенностями характера медийных персон. По ее словам, люди, выбирающие публичную профессию, нередко обладают истероидным радикалом в личности. Они постоянно нуждаются во всеобщем внимании, пояснила психолог.

