Психоаналитик назвала наиболее частые причины женских измен

Причиной женских измен чаще всего является эмоциональный голод, рассказала РИАМО психоаналитик и практикующий психолог Надежда Юнина. Она отметила, что причиной также может стать непонимание собственных эмоций со стороны партнеров.

По истечении трех–шести месяцев отношений влияние гормонов начинает ослабевать, и поддерживать эмоциональную связь теперь необходимо самим партнерам. Начинает казаться, что с партнером что-то не так, — рассказала Юнина.

Психоаналитик отметила, что, помимо базовых потребностей, в отношениях должны быть закрыты еще и такие, как тепло, доверие и глубинная эмоциональная связь. Она подчеркнула, что женщинам нужны отношения, в которых их не будут осуждать, игнорировать, высмеивать и относиться как к функции.

Ранее психолог Елена Маннанова рассказала, что квалифицированный семейный терапевт всегда работает с парой, а не с одним из партнеров. Она отметила, что профессиональный специалист должен оставаться нейтральным и объективным.