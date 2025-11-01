Россиянам дали советы, как выбрать квалифицированного семейного психолога

Квалифицированный семейный терапевт всегда работает с парой, а не с одним из партнеров, заявила ИА «Время Н» психолог Елена Маннанова. Она отметила, что профессиональный специалист должен оставаться нейтральным и объективным.

Семейный терапевт — не просто посредник в спорах. Это специалист, которому вы доверяете свои чувства, болезненные темы и модель взаимодействия как пары. Непрофессионализм в этой сфере может нанести реальный вред, усугубив конфликт или даже причинив новую травму, — предупредила Маннанова.

При выборе специалиста она посоветовала проверить у него наличие дополнительного образования в области семейной или парной терапии. Общего диплома психолога недостаточно. Наконец, профессионал своего дела не должен перебивать клиентов, осуждать их или занимать одну из сторон конфликта.

Ранее семейный психолог Надежда Шегрен заявила, что ранний брак часто заканчивается разводом из-за недостатка опыта. По ее словам, молодожены еще не понимают свои границы и желания, что мешает им сохранить отношения.