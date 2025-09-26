Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 05:30

Семейный психолог назвала причины разводов в раннем и позднем браке

Психолог Шегрен: ранний брак часто приводит к разводу из-за неопытности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ранний брак часто заканчивается разводом из-за недостатка опыта, заявила NEWS.ru семейный психолог Надежда Шегрен. По ее словам, молодожены еще не понимают свои границы и желания, что мешает им сохранить отношения.

Если выйти замуж в 20 лет, то часто причина развода в том, что люди молодые и неопытные. Влюбились, спонтанно решили жить вместе, а через несколько лет понимают, что ожидания не совпадают, что еще сами не взрослые, а хотят строить совместную жизнь. Начинают обтесывать друг друга, да еще каждый принес свой чемодан из родительской семьи. Ругань идет из-за всего, иногда даже из-за того, что туалетная бумага не так висит, — подчеркнула Шегрен.

По словам эксперта, первый брак часто воспринимается как союз с матерью, поскольку такие отношения уже являются привычными и знакомыми. Именно этот образец, как отметила психолог, становится основой для выбора партнера.

Если выйти замуж к 40, это уже другая история. Тут привычка жить одному сильная, есть свой ритм, свобода, и вдруг приходит идея семейной жизни. Иногда это искреннее желание, иногда это страх остаться одной. И тогда развод случается, потому что семейная жизнь уже требует перестройки, отказа от привычного ритма, компромиссов. А многие к этому готовы не сразу, — заключила Шегрен.

Ранее доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова заявила, что нежелание возвращаться домой может указывать на конфликты в семье. По ее словам, иногда людям проще физически отстраниться от проблемы, чем постоянно жить в напряжении.

психологи
отношения
россияне
семьи
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
