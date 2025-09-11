Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 02:20

Психолог объяснила, откуда берется нежелание возвращаться домой

Психолог Булгакова: нежелание возвращаться домой говорит о конфликтах в семье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нежелание возвращаться домой говорит о конфликтах в семье, заявила NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. По ее словам, иногда людям проще физически устраниться, чем постоянно находиться в напряжении.

Основные причины [нежелания возвращаться] — дискомфорт и потеря смысла, когда дом ассоциируется не с уютом, а с конфликтами, критикой, чувством вины или игнорированием. Проще устраниться физически, чем постоянно находиться в напряжении. Потеря смысла — когда в доме ты уборщица, носильщик мебели или добытчик, — отметила Булгакова.

Она подчеркнула, что иногда такое поведение неосознанно «выгодно» родным. Например, оно объединяет других членов семьи в общей жалобе на безответственного супруга или родителя, временно снижая накал других конфликтов, добавила психолог.

Бывает и так, что человек истощается общением на работе, например, учитель в школе или сотрудник отдела по работе с клиентами. Для тревожного человека дом — это место, где его тревога лишь усиливается. Для интроверта — место, где тебя «дергают», не дают сосредоточиться и переключиться. А еще члену семьи может быть банально скучно. Предложите новое общее дело, а не рутину, — подытожила Булгакова.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова заявила, что целенаправленный выбор непривлекательных возлюбленных — шрекинг — объясняется неуверенностью и нарциссизмом. По ее словам, командовать «страшненькими» хотят только закомплексованные мужчины.

