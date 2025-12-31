Морите семью голодом все 31 декабря? Крутая схема встречи Нового года: 4 правила — начинаем праздник с утра

Есть старая новогодняя традиция, от которой пора избавляться: целый день держаться, не есть, суетиться на кухне, а потом, в 22:00, рухнуть за стол и съесть все подряд. Итог предсказуем — тяжесть, усталость и желание лечь спать еще до боя курантов. Мы несколько лет назад поменяли сценарий — и Новый год стал в разы приятнее.

Правило первое — праздничный завтрак. Утро 31 декабря начинаем без спешки: поджаренный хлеб, яйцо с жидким желтком, ломтики авокадо и ветчины. Легко, красиво и уже создает ощущение праздника, а не рабочего дня на кухне.

Правило второе — вкусный обед без заморочек. На обед — салат из четырех ингредиентов: копченая курица, помидоры, вареные яйца и сыр. Заправка самая простая. К салату — бокал шампанского или кофе со сливками. Да-да, днем. Никакой катастрофы не происходит, а настроение сразу другое.

Правило третье — простой десерт. Никаких тортов на три часа. Делаем десерт в стаканчиках: сливочный крем, печенье или бисквит и ягоды. Собирается за 10 минут, а выглядит празднично.

Правило четвертое — отдых и движение. Днем — прогулка или час сна. А основной стол накрываем уже к 20:00. До полуночи — настольные игры, разговоры, танцы. В итоге Новый год встречаем не зевая, а с энергией и улыбками.

Иногда праздник начинается не в полночь, а с правильного утра.

