31 декабря 2025 в 08:05

К Новому году за 15 минут: салат «Каприз» — для него только яйца сварить. Он невероятно вкусный и без тонны майонеза

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
К Новому году за 15 минут: салат «Каприз» — для него только яйца сварить. Он невероятно вкусный и без тонны майонеза. Этот салат — яркое сочетание нежной копченой куриной грудки, сочных ананасов, свежих огурцов и яиц, дополненных тертым сыром и грецкими орехами. Салат получается насыщенным, но не тяжелым, и отлично подходит для праздничного стола.

Ингредиенты: копченая куриная грудка — 300 г, ананасы консервированные — 200 г, яйца вареные — 4 шт., огурцы свежие — 2 шт., сыр твердый — 120 г, грецкие орехи — 70 г. Для соуса: греческий йогурт — 200 г, яйца вареные — 2 шт., горчица — 1 ч. л., чеснок — 1–2 зубчика, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление: копченую куриную грудку нарежьте мелкими кубиками. Ананасы откиньте на дуршлаг и нарежьте кусочками. Вареные яйца очистите и натрите на крупной терке. Огурцы нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на крупной терке. Грецкие орехи слегка подсушите и мелко порубите. Для соуса соедините греческий йогурт, мелко натертые вареные яйца, горчицу, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец, взбейте блендером до однородности. Выложите салат слоями, каждый слой слегка промазывая соусом: копченая курица, ананасы, яйца, свежие огурцы, сыр. Сверху посыпьте измельченными грецкими орехами.

Ранее мы готовили салат «Варежка Деда Мороза» с тунцом и крабовыми палочками. Простой хит на Новый год.

