Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 21:32

Через 40 минут с этим рецептом у вас на столе будет вкусный ужин: готовим из филе курицы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовим вкусное горячее из филе курицы. С этим рецептом уже через 40 минут на вашем столе будет вкусный ужин! Это быстро и очень просто.

Вкус получается потрясающим: нежная, пропитанная маринадом курица с легкой остротой горчицы и кислинкой сметаны идеально сочетается со сладкими, сочными, слегка карамелизованными ананасами.

Вам понадобится: 600–700 г куриного филе (грудки или бедра без кости), 1 банка консервированных ананасов, 200 г сметаны, 2 ст. л. сладкой горчицы, 2 зубчика чеснока, соль, черный перец, паприка, растительное масло для смазывания формы. Куриное филе нарежьте на средние кусочки. В миске смешайте сметану, горчицу, чеснок, соль, перец и паприку до однородности. Залейте курицу этим маринадом, добавьте кусочки ананасов и аккуратно перемешайте. Дайте постоять 15–20 минут. Духовку разогрейте до 180°C. Выложите курицу с ананасами и соусом в форму для запекания, смазанную маслом. Запекайте 25–30 минут до готовности курицы и легкой румяности сверху.

Ранее стало известно, как приготовить минтай по-домашнему: с этим рецептом вы не узнаете дешевую рыбу — получается суперсочной.

Проверено редакцией
Читайте также
Целая тушка в духовке надоела. Готовлю праздничное чудо из Испании — нужны куриные бедра, дольки картофеля и паприка
Общество
Целая тушка в духовке надоела. Готовлю праздничное чудо из Испании — нужны куриные бедра, дольки картофеля и паприка
Тефтели в томате — это скучно. Готовлю телячьи медальоны в соусе дофинуаз — нужно нежное мясо, лук-шалот и тимьян
Общество
Тефтели в томате — это скучно. Готовлю телячьи медальоны в соусе дофинуаз — нужно нежное мясо, лук-шалот и тимьян
Достоин быть на каждом столе в Новый год: салат «Гавайский» — блюдо, которое давно стало классикой
Общество
Достоин быть на каждом столе в Новый год: салат «Гавайский» — блюдо, которое давно стало классикой
Песочное печенье, которое тает во рту: домашний рецепт без пальмового масла
Общество
Песочное печенье, которое тает во рту: домашний рецепт без пальмового масла
Мясо по-барски — то, что нужно на праздничный стол: рецепт подойдет для свинины и для курицы
Общество
Мясо по-барски — то, что нужно на праздничный стол: рецепт подойдет для свинины и для курицы
ужины
рецепты
курица
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пенсии, детские пособия, маткапитал: что ждет льготников в 2026 году
Москву попытался атаковать украинский БПЛА
Туск раскрыл планы США по военному присутствию на Украине
Зеленский нашел способ содержать 800-тысячную армию
В результате атаки ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель
Деньги под скатерть, поцелуй под куранты: новогодние приметы — это правда?
Энергетики сообщили о состоянии Подмосковья после отключения электричества
Стало известно, что разрушает экономику Германии
Зеленский заболел после встречи с Трампом в США
Работу московского аэропорта временно ограничили
В Минобороны раскрыли, сколько беспилотников сбили над Россией
Энергосистема Запорожской области подверглась массированной атаке ВСУ
В Армении арестовали генсека оппозиционной партии
Советский Новый год: 5 ритуалов из СССР, которые стоит повторить сегодня
Зеленский пригласил Трампа в Киев
«Честный знак» «расправился» с 160 тыс. бутылок напитка Aloe Vera
Дом на Мальдивах, бизнес-класс, Дубай: что не так с детьми Бородиной и Бони
Названо главное преимущество «Орешника»
«Получат серьезный удар»: в США предупредили о рискованной игре Зеленского
Кошка вернулась домой перед Рождеством спустя пять лет после пропажи
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.