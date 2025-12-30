Через 40 минут с этим рецептом у вас на столе будет вкусный ужин: готовим из филе курицы

Готовим вкусное горячее из филе курицы. С этим рецептом уже через 40 минут на вашем столе будет вкусный ужин! Это быстро и очень просто.

Вкус получается потрясающим: нежная, пропитанная маринадом курица с легкой остротой горчицы и кислинкой сметаны идеально сочетается со сладкими, сочными, слегка карамелизованными ананасами.

Вам понадобится: 600–700 г куриного филе (грудки или бедра без кости), 1 банка консервированных ананасов, 200 г сметаны, 2 ст. л. сладкой горчицы, 2 зубчика чеснока, соль, черный перец, паприка, растительное масло для смазывания формы. Куриное филе нарежьте на средние кусочки. В миске смешайте сметану, горчицу, чеснок, соль, перец и паприку до однородности. Залейте курицу этим маринадом, добавьте кусочки ананасов и аккуратно перемешайте. Дайте постоять 15–20 минут. Духовку разогрейте до 180°C. Выложите курицу с ананасами и соусом в форму для запекания, смазанную маслом. Запекайте 25–30 минут до готовности курицы и легкой румяности сверху.

