Тефтели в томате — это скучно. Готовлю телячьи медальоны в соусе дофинуаз — нужно нежное мясо, лук-шалот и тимьян

Тефтели в томате — это скучно. Готовлю телячьи медальоны в соусе дофинуаз — нужно нежное мясо, лук-шалот и тимьян

Это блюдо — синоним праздничной элегантности и богатого, глубокого вкуса. Нежнейшие медальоны из телятины, запеченные под слоем ароматного картофеля в сливочно-сырном соусе, тают во рту, а тимьян и лук-шалот придают утонченные пряные ноты. Идеальное горячее для тех, кто ценит в кухне гармонию, изысканность и чувство меры.

Для приготовления вам понадобится: 600 г телятины (вырезка), 500 г картофеля, 2 луковицы шалота, 300 мл жирных сливок, 150 г сыра грюйер, 2 веточки тимьяна, 2 ст. л. сливочного масла, соль, черный перец. Телятину нарежьте медальонами толщиной 2 см, отбейте, посолите и поперчите. Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Лук-шалот мелко порубите, листики тимьяна отделите от веточек. В смазанную маслом форму выложите половину картофеля, посолите. Равномерно распределите медальоны, лук и тимьян. Накройте оставшимся картофелем. Сливки слегка подсолите и залейте ими содержимое формы. Сверху густо посыпьте тертым сыром. Запекайте под фольгой в разогретой до 180 °C духовке 50 минут, затем снимите фольгу и готовьте еще 15 минут до румяной корочки. Перед подачей дайте блюду 10 минут отдохнуть.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.