Достоин быть на каждом столе в Новый год: салат «Гавайский» — блюдо, которое давно стало классикой

Салат «Гавайский» достоин быть на каждом столе в Новый год. Это блюдо давно стало классикой, без него не обходится ни один праздник во многих семьях!

Вкус получается нежным, сбалансированным и очень интересным: сытная курица и яйца, сладкая кукуруза, сочная кисло-сладкая нотка ананаса и сливочный сыр создают настоящий гавайский микс.

Вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 3 отварных яйца, 1 банка консервированной кукурузы, 1 банка консервированных ананасов, 150 г твердого сыра, майонез. Салат собираем слоями на плоском блюде или в салатнице. Каждый слой, кроме последнего, слегка промазываем майонезом. Первый слой: мелко нарезанное куриное филе. Второй слой: тертые яйца. Третий слой: кукуруза. Четвертый слой: кусочки ананаса. Пятый, завершающий слой: тертый сыр. Его можно слегка смазать майонезом для глянца или оставить как есть. Даем салату настояться в холодильнике 2–3 часа, чтобы слои пропитались.

