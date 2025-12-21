Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 18:28

Минтай по-домашнему: с этим рецептом вы не узнаете дешевую рыбу — получается суперсочной

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте невероятно сочный, ароматный и сытный минтай по-домашнему под сырно-сметанной заливкой. С этим рецептом вы не узнаете дешевую рыбу, поскольку она получается суперсочной!

Вам понадобится: 4–5 филе минтая (около 800 г), 2 моркови, 2 луковицы, 3 яйца, 150 г сметаны, 100 г тертого сыра, 2 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло. Разогрейте духовку до 180 °C. Филе минтая промойте, обсушите, посолите и поперчите. Выложите рыбу в форму для запекания. Морковь натрите на терке, лук нарежьте полукольцами, обжарьте до золотистости. Распределите обжаренные лук и морковь сверху рыбы. В миске взбейте яйца, добавьте сметану, тертый сыр, чеснок, немного соли и перца. Тщательно перемешайте до однородности. Залейте рыбу с овощами этой смесью. Отправьте форму в духовку на 25–30 минут, пока заливка не схватится, не подрумянится, а рыба не пропечется. Подавайте горячим, украсив зеленью.

Вкус получается потрясающим: нежное, сочное филе минтая, сладковатые тушеные овощи и невероятно ароматная, как сырный омлет, верхняя корочка создают гармоничное и очень сытное блюдо.

Ранее стало известно, как приготовить куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать.

Проверено редакцией
Читайте также
Новогодний хит в духовке — картофельные дольки с паприкой и чесноком. Простой гарнир, который съедят первым
Общество
Новогодний хит в духовке — картофельные дольки с паприкой и чесноком. Простой гарнир, который съедят первым
«Пандора» к Новому году — настоящее кулинарное открытие: готовлю теплый салат, который не оставляет равнодушным
Общество
«Пандора» к Новому году — настоящее кулинарное открытие: готовлю теплый салат, который не оставляет равнодушным
Минтай с овощами на сковороде по-скандинавски: получается очень нежным и без запаха
Общество
Минтай с овощами на сковороде по-скандинавски: получается очень нежным и без запаха
Порционный минтай на праздничный стол: вкусный рецепт под овощным маринадом
Общество
Порционный минтай на праздничный стол: вкусный рецепт под овощным маринадом
Встречаем Новый год ярко: картофельная запеканка с мясным ассорти. Готовится раз, а восхищает всех
Общество
Встречаем Новый год ярко: картофельная запеканка с мясным ассорти. Готовится раз, а восхищает всех
рецепты
минтай
ужины
рыба
Дарья Иванова
Д. Иванова
Минтай по-домашнему: с этим рецептом вы не узнаете дешевую рыбу — получается суперсочной Приготовьте невероятно сочный, ароматный и сытный минтай по-домашнему под сырно-сметанной заливкой. С этим рецептом вы не узнаете дешевую рыбу, поскольку она получается суперсочной!
4-5 филе минтая (около 800 г)
2 моркови
2 луковицы
3 яйца
150 г сметаны
100 г тертого сыра
2 зубчика чеснока
соль, перец
>
Разогрейте духовку до 180°C. Филе минтая промойте, обсушите, посолите и поперчите. Выложите рыбу в форму для запекания.
Морковь натрите на терке, лук нарежьте полукольцами, обжарьте до золотистости. Распределите обжаренные лук и морковь сверху рыбы.
В миске взбейте яйца, добавьте сметану, тертый сыр, чеснок, немного соли и перца. Тщательно перемешайте до однородности. Залейте рыбу с овощами этой смесью.
Отправьте форму в духовку на 25-30 минут, пока заливка не схватится, не подрумянится, а рыба не пропечется.
Подавайте горячим, украсив зеленью.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Надеюсь, сожалеет»: депутат об оскорбившем журналистку фигуристе Галлямове
Волонтеры пришли в ужас, найдя сотни трупов в одном из ростовских приютов
Беглого Миндича обнаружили в Израиле
Открытие Америки Колумбом: главное о первой экспедиции
Захарова раскрыла формулу «детской дипломатии»
Сила красивых волос: какой фен выбрать для сушки и укладки
Песков раскрыл, какие тайны обсуждает Путин с главами ЕАЭС
Лепра прорвалась в Европу спустя десятилетия
Дагестанка на Geländewagen протаранила машину грабивших ее дом воров в США
Самые популярные варианты подарков на день рождения: 28 идей
Россия и Южная Корея впервые за долгое время обсудили КНДР
Путин указал на неоспоримые дивиденды от участия в работе ЕАЭС
«Убирайтесь!»: Мерц еле унес ноги от разъяренной толпы в немецком городе
На Москву надвигается снегопад
Раскрыто, как Кремль перевел «подсвинков» на английский язык
«Спокойно не будет»: в Кремле сделали заявление о графике Путина в январе
Отдыхавшей в санатории пенсионерке случайно проткнули легкое
В ГД ответили, стоит ли Зеленскому ждать обещанные €90 млрд от Евросоюза
На Украине планируют начать массовый аудит ВПК
Праздничные печенья-елочки с перчинкой: редкий ингредиент для зимнего уюта
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.