Минтай по-домашнему: с этим рецептом вы не узнаете дешевую рыбу — получается суперсочной

Приготовьте невероятно сочный, ароматный и сытный минтай по-домашнему под сырно-сметанной заливкой. С этим рецептом вы не узнаете дешевую рыбу, поскольку она получается суперсочной!

Вам понадобится: 4–5 филе минтая (около 800 г), 2 моркови, 2 луковицы, 3 яйца, 150 г сметаны, 100 г тертого сыра, 2 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло. Разогрейте духовку до 180 °C. Филе минтая промойте, обсушите, посолите и поперчите. Выложите рыбу в форму для запекания. Морковь натрите на терке, лук нарежьте полукольцами, обжарьте до золотистости. Распределите обжаренные лук и морковь сверху рыбы. В миске взбейте яйца, добавьте сметану, тертый сыр, чеснок, немного соли и перца. Тщательно перемешайте до однородности. Залейте рыбу с овощами этой смесью. Отправьте форму в духовку на 25–30 минут, пока заливка не схватится, не подрумянится, а рыба не пропечется. Подавайте горячим, украсив зеленью.

Вкус получается потрясающим: нежное, сочное филе минтая, сладковатые тушеные овощи и невероятно ароматная, как сырный омлет, верхняя корочка создают гармоничное и очень сытное блюдо.

