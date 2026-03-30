Вместо сложных рецептов — эта находка: полкило минтая, ложка сметаны — и ужин готов. Нежное филе в морковной шубке

Вместо сложных рецептов — эта находка: полкило минтая, ложка сметаны — и ужин готов. Нежное филе в морковной шубке

Беру минтай, морковь и лук — и запекаю рыбу в духовке под морковной шубой, как когда-то готовила моя бабушка каждую пятницу.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, сочное филе минтая, которое буквально тает во рту, под ароматной шапкой из моркови, лука и сметаны, с лёгкой сладковатой ноткой и тонким томатным оттенком.

Для приготовления вам понадобится: 500 г филе минтая, 2 моркови, 1 луковица, 2 столовые ложки томатной пасты, 2 столовые ложки сметаны, 1 столовая ложка растительного масла, 1 чайная ложка соли, 1/2 чайной ложки чёрного перца, 1 столовая ложка муки для панировки.

Морковь натрите на крупной тёрке, лук мелко нарежьте. Обжарьте лук с морковью на масле до мягкости, добавьте томатную пасту, сметану, соль и перец, тушите 5 минут. Филе минтая обсушите, обваляйте в муке, выложите в форму для запекания. Сверху равномерно распределите морковный соус. Запекайте при 180°С 25–30 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим с картофельным пюре или отварным рисом — это блюдо достойно семейного ужина и точно станет вашим любимым.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.