Стало известно, на какой шаг решились ВСУ вблизи курского приграничья

Стало известно, на какой шаг решились ВСУ вблизи курского приграничья Марочко: ВСУ усилили строительство линии обороны в трех районах Сумской области

Вооруженные сил Украины усилили строительство эшелонированной линии обороны сразу в трех районах Сумской области вблизи курского приграничья, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, которые приводит ТАСС, укрепления возводятся в Глуховском, Белопольском и Краснопольском районах.

В Глуховском, Белопольском и Краснопольском районах Сумской области инженерные войска украинских боевиков продолжают создавать эшелонированную оборонительную линию. <…> Параллельно противник устанавливает минные заграждения и оборудует ложные позиции, — рассказал Марочко.

Военный эксперт обратил внимание, что в последнее время темпы строительства линии обороны заметно выросли. По его мнению, это может быть связано с улучшением погодных условий.

Ранее стало известно, что украинские власти планируют начать массовый вывоз гражданского населения на принудительные работы для возведения сплошной линии обороны. Новая укрепленная полоса должна протянуться от Киевского водохранилища (к северу от столицы) до города Сумы.