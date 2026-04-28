Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 18:00

Индейка по-французски — в сметане, с луком и сырной шапкой, готово за 30 минут, сочнее и нежнее курицы

Подписывайтесь на нас в MAX

Беру филе индейки, лук, сыр и сметану — нарезаю мясо кусочками, выкладываю на противень, солю, перчу, смазываю сметаной, посыпаю луком и сыром, запекаю в духовке. Через 30 минут на столе сочное, нежное блюдо, которое получается ароматным, сытным и намного вкуснее, чем из курицы.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для обеда или ужина. Получается обалденная вкуснятина: мягкое, сочное мясо индейки под румяной сырной шапкой, с ароматом лука и сливочной ноткой сметаны, которая делает каждый кусочек тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г филе индейки, 2 луковицы, 150 г твердого сыра, 200 г сметаны, соль и перец по вкусу, растительное масло для смазывания формы. Индейку нарежьте тонкими ломтиками, слегка отбейте. Лук нарежьте кольцами. Форму смажьте маслом, выложите мясо, посолите, поперчите, сверху выложите лук, смажьте сметаной, посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180°С духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Подавайте горячей с картофелем или овощами — это блюдо исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский блогер «обалдел» от уникальной услуги на вокзале в США
Энергетик назвал катастрофические последствия выхода ОАЭ из ОПЕК
«Не тот контингент»: в ВСУ пожаловались на бесполезность уклонистов
Куренков прибыл на Кубань для контроля ситуации в Туапсе
В США рассказали, почему конфликт в Иране превращается в холодную войну
Международные структуры обвинили в замалчивании преступлений против СМИ РФ
Путин задал важный вопрос о приеме врачей с возмещением затрат
Захарова объяснила, почему не стоит использовать ИИ в научных работах
Маньяк на «Запорожце»: под Курганом спустя 21 год нашли убийцу школьницы
На Западе констатировали бессилие в вопросе украинского конфликта
Раскрыто, когда возобновят поиски пропавшей семьи Усольцевых
Гортензии, 13 лет брака, тайная дочь: история любви Пиманова и Погодиной
Анджелина Джоли может столкнуться с пугающим заболеванием
Захарова объяснила, откуда берутся каверзные вопросы
В Туапсе пошли на крайнюю меру из-за масштабного пожара на НПЗ
Путину показали беспилотник «АИСТ» для доставки лекарств
Экс-главу крупной букмекерской компании отправили в колонию
Экс-депутат Рады ответил, как можно ускорить победу России в СВО
«Нет пределов глупости»: Латвию высмеяли за решение запретить русские имена
«Как пушечное мясо»: Захарова дала один совет Мерцу
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.