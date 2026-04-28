Индейка по-французски — в сметане, с луком и сырной шапкой, готово за 30 минут, сочнее и нежнее курицы

Беру филе индейки, лук, сыр и сметану — нарезаю мясо кусочками, выкладываю на противень, солю, перчу, смазываю сметаной, посыпаю луком и сыром, запекаю в духовке. Через 30 минут на столе сочное, нежное блюдо, которое получается ароматным, сытным и намного вкуснее, чем из курицы.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для обеда или ужина. Получается обалденная вкуснятина: мягкое, сочное мясо индейки под румяной сырной шапкой, с ароматом лука и сливочной ноткой сметаны, которая делает каждый кусочек тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г филе индейки, 2 луковицы, 150 г твердого сыра, 200 г сметаны, соль и перец по вкусу, растительное масло для смазывания формы. Индейку нарежьте тонкими ломтиками, слегка отбейте. Лук нарежьте кольцами. Форму смажьте маслом, выложите мясо, посолите, поперчите, сверху выложите лук, смажьте сметаной, посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180°С духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Подавайте горячей с картофелем или овощами — это блюдо исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.