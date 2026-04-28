Лосось в элегантном дуэте: готовим нежный картофельный салат под мятным соусом — магия за 40 минут

Фото: D-NEWS.ru
Благородный лосось не требует сложных манипуляций — его богатый вкус раскрывается в паре с правильно подобранными акцентами. Секрет — в легком маринаде-эмульсии, который не перебивает, а оттеняет рыбу.

Что понадобится

2 стейка лосося (180-200 г), 3 ст. л. оливкового масла, 1,5 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. лимонного сока, соль, перец. 400 г молодого картофеля, 1/2 красной луковицы, 3 ст. л. бульона, 1 ст. л. яблочного уксуса, 1 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. горчицы, 1/2 ч. л. сахара. 150 г сметаны, 15 г мяты, 1 ст. л. лимонного сока, 1/2 ч. л. сахара, соль, перец. Укроп для подачи.

Как я готовлю

Мяту рублю, смешиваю со сметаной, лимонным соком, сахаром, солью, перцем. Убираю в холодильник на час. Картофель варю, режу пополам, добавляю мелко рубленый лук. Для заправки взбиваю бульон, уксус, масло, горчицу, сахар, соль, перец. Заливаю картофель, оставляю на час.

Маринад: взбиваю масло, соевый соус, лимонный сок. Лосось солю, перчу, заливаю маринадом на 15 минут с каждой стороны при комнатной температуре. Обжариваю на сильном огне 3-4 минуты с каждой стороны, поливая остатками маринада.

Для подачи выкладываю на тарелку картофельный салат, рядом — горячий стейк лосося. Сверху или рядом поливаю охлажденным мятным соусом и украшаю веточкой укропа.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
рыба
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
