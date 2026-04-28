28 апреля 2026 в 19:33

В Бурятии нашли еще тела погибших под лавиной

МЧС: в Бурятии найдены и извлечены все шесть тел погибших под лавиной

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Спасатели обнаружили еще два тела погибших при сходе лавины на руднике «Ирокинда» в Бурятии, сообщила пресс-служба МЧС. Таким образом, по данным ведомства, из-под снежных завалов извлечены все шесть погибших в результате происшествия.

Тела еще двух погибших обнаружили на месте схода лавины на руднике «Ирокинда». Все шесть человек извлечены из-под завала снежной массы. Поисковые работы завершены, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что снежная масса сошла на руднике «Ирокинда» в Бурятии. В МЧС добавили, что под слоем снега оказались шесть человек. Всего на месте работали девять человек, троим сотрудникам удалось выбраться самостоятельно.

По данным прокуратуры, сход лавины произошел около 05:30 мск на промышленной площадке штольни 90 участка ПГУ-1, рабочие в это время расчищали техническую дорогу на руднике. Позже на место схода снега вылетел вертолет Ми-8 МЧС со спасателями вылетел. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Регионы
Бурятия
Россия
лавины
МЧС
