Экс-адмирал НАТО объяснил, почему Испанию не исключат из Альянса

В Североатлантическом альянсе нет механизмов для исключения оттуда Испании, заявил бывший глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Он отметил, что для такого шага нужно согласие всех членов блока, в том числе Мадрида, пишет The Times.

Невозможно сказать Испании: «Вам придется выйти из НАТО» — в альянсе нет механизма для этого, — сказал Бауэр.

Источник журналистов в Пентагоне сообщал, что в неком внутриведомственном электронном письме рассматривалась приостановка членства Испании в Альянсе. Также, по информации инсайдеров, в файле упоминался пересмотр позиции США по претензиям Великобритании в адрес Фолклендских островов.

