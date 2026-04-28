28 апреля 2026 в 19:29

Экс-адмирал НАТО объяснил, почему Испанию не исключат из Альянса

Экс-адмирал НАТО Бауэр: в НАТО нет механизмов для исключения стран из Альянса

Роб Бауэр
В Североатлантическом альянсе нет механизмов для исключения оттуда Испании, заявил бывший глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Он отметил, что для такого шага нужно согласие всех членов блока, в том числе Мадрида, пишет The Times.

Невозможно сказать Испании: «Вам придется выйти из НАТО» — в альянсе нет механизма для этого, — сказал Бауэр.

Источник журналистов в Пентагоне сообщал, что в неком внутриведомственном электронном письме рассматривалась приостановка членства Испании в Альянсе. Также, по информации инсайдеров, в файле упоминался пересмотр позиции США по претензиям Великобритании в адрес Фолклендских островов.

Ранее глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что в Альянсе не знают, кто победил в военном конфликте Ирана с США и Израилем. В Блоке отметили, что события продолжают развиваться и требуют дополнительной оценки.

Также сообщалось, что война в Иране выявила слабые места стран НАТО и продемонстрировала неготовность Североатлантического альянса к военному противостоянию с Россией. Журналисты сообщили, что слабым местом Альянса стала неспособность быстро и массово производить боеприпасы.

