В НАТО оценили итоги военного противостояния США и Ирана Адмирал Каво Драгоне: в НАТО не могут назвать победителя конфликта вокруг Ирана

В НАТО не знают, кто победил в военном конфликте Ирана с США и Израилем, заявил в интервью РБК-Украина глава Военного комитета Альянса Джузеппе Каво Драгоне. В Блоке считают, что события продолжают развиваться и требуют дополнительной оценки.

Сейчас трудно сказать. Произошла массированная атака, которая привела к масштабным разрушениям на земле. Но, с другой стороны, мы увидели определенную новую устойчивость. Это два важных фактора. Я бы подождал еще некоторое время, прежде чем определять победителей и проигравших, поскольку события все еще развиваются, — сказал Каво Драгоне.

Итальянский адмирал надеется, что в конце «возобладает путь переговоров». По его словам, в НАТО вынесли из кампании важные уроки. Он отметил значение авиации и полного контроля над воздушным пространством и проблемы беспилотников.

До этого председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что США могут готовиться к новому раунду войны с Ираном, на что указывает ситуация, сложившаяся на Ближнем Востоке. Он отметил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет додавить Тегеран, так как его не устраивает блокада Ормузского пролива.