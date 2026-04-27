27 апреля 2026 в 15:43

В НАТО оценили итоги военного противостояния США и Ирана

Адмирал Каво Драгоне: в НАТО не могут назвать победителя конфликта вокруг Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В НАТО не знают, кто победил в военном конфликте Ирана с США и Израилем, заявил в интервью РБК-Украина глава Военного комитета Альянса Джузеппе Каво Драгоне. В Блоке считают, что события продолжают развиваться и требуют дополнительной оценки.

Сейчас трудно сказать. Произошла массированная атака, которая привела к масштабным разрушениям на земле. Но, с другой стороны, мы увидели определенную новую устойчивость. Это два важных фактора. Я бы подождал еще некоторое время, прежде чем определять победителей и проигравших, поскольку события все еще развиваются, — сказал Каво Драгоне.

Итальянский адмирал надеется, что в конце «возобладает путь переговоров». По его словам, в НАТО вынесли из кампании важные уроки. Он отметил значение авиации и полного контроля над воздушным пространством и проблемы беспилотников.

До этого председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что США могут готовиться к новому раунду войны с Ираном, на что указывает ситуация, сложившаяся на Ближнем Востоке. Он отметил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет додавить Тегеран, так как его не устраивает блокада Ормузского пролива.

Мир
НАТО
США
Иран
Израиль
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.