Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 19:48

«Литрес» убрал ошибочную маркировку о наркотиках с книг русской классики

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Книжный сервис «Литрес» деактивировал предупреждающую маркировку с произведений Александра Пушкина, Николая Гоголя и Алексея Толстого, сообщили РБК в пресс-службе компании. Ее размещение признали ошибочным.

В компании установили, что маркировка была добавлена некорректно, и в большинстве случаев она добавлялась на основании метаданных, переданных правообладателями, пояснили в пресс-службе. При этом в «Литрес» подчеркнули, что русская классика в принципе не подлежит такой маркировке в силу закона.

Произведения, опубликованные до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке контента с упоминанием наркотических средств и психотропных веществ. Соответственно, русская классика не подлежит маркировке, — сказали в сервисе.

Ранее выяснилось, что в связи с новым законом о наркотиках промаркируют биографические книги о жизни и творчестве поэта Владимира Высоцкого и писателя Михаила Булгакова. Среди них — «Высоцкий: Мне есть чем оправдаться перед ним» Владимира Новикова и «Михаил Булгаков» Алексея Варламова (серия «Жизнь замечательных людей»).

Общество
Россия
книги
классика
наркотики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.