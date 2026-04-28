«Литрес» убрал ошибочную маркировку о наркотиках с книг русской классики

Книжный сервис «Литрес» деактивировал предупреждающую маркировку с произведений Александра Пушкина, Николая Гоголя и Алексея Толстого, сообщили РБК в пресс-службе компании. Ее размещение признали ошибочным.

В компании установили, что маркировка была добавлена некорректно, и в большинстве случаев она добавлялась на основании метаданных, переданных правообладателями, пояснили в пресс-службе. При этом в «Литрес» подчеркнули, что русская классика в принципе не подлежит такой маркировке в силу закона.

Произведения, опубликованные до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке контента с упоминанием наркотических средств и психотропных веществ. Соответственно, русская классика не подлежит маркировке, — сказали в сервисе.