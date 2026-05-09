Сам себе механик: регулируем клапаны на стареньких «Жигулях» за 30 минут

Как самому отрегулировать клапаны в старом двигателе ВАЗ без поездки в сервис
На дорогах нашей страны давно сложилась особая картина: бок о бок с новенькими иномарками уверенно держат курс старые добрые ВАЗы — «копейки», «шестерки», «Самары» и «Нивы». За рулем сидит не только убеленный сединами хозяин, для которого эта машина — целая жизнь, но все чаще и молодежь, которая с настоящим уважением относится к отечественному автопрому.

И это неспроста: советские «Жигули» живут десятилетиями не только потому, что были сделаны по совести и на века, а еще и потому, что за ними ухаживали их владельцы — бережно, вдумчиво, своими руками, не доверяя свою «ласточку» различным сервисам. Во многих таких машинах до сих пор, мы уверены, стоят родные движки, а они, как известно, требуют особого внимания в связи со своим солидным возрастом и сроком работы. Ранее мы рассказывали, как уберечь кузов от ржавчины, а сегодня разберемся с регулировкой клапанов — процедурой, которую вполне можно провести в собственном гараже.

Зачем регулировать детали двигателя?

Тепловой зазор между кулачком распредвала и рычагом клапана — это не мелочь, а основа нормальной работы мотора. Если зазор уменьшился, клапан перестает полностью закрываться: газы прорываются в неположенном месте, падает компрессия, растет расход топлива, двигатель начинает «троить» и терять свою мощность. Если зазор чересчур солидный — клапан стучит, детали изнашиваются быстрее, а характерный металлический цокот становится постоянным спутником ваших поездок. Норма для «классики» ВАЗ 2101–2107 — 0,14–0,17 мм для всех клапанов (впускных и выпускных), рабочий ориентир — 0,15 мм при температуре двигателя +15–25 °С. Регулировку рекомендуется проводить каждые 15 000 — 20 000 км или при появлении характерного стука из-под клапанной крышки.

Что потребуется для работы

Набор инструментов для этой работы — скромный, найдется в любом гараже или обойдется копейками в магазине запчастей:

  • щуп плоский, 0,15 мм — без него никуда, это главный инструмент всей процедуры;

  • рожковые ключи «на 13» и «на 17» — для контргайки и регулировочного болта;

  • ключ «на 36» под храповик коленвала — чтобы проворачивать двигатель вручную;

  • отвертка с прямым (плоским) шлицем;

  • прокладка клапанной крышки — старую лучше не рисковать ставить обратно.

Пошаговая инструкция: регулируем клапаны сами

Двигатель должен быть холодным — около 20 °C. Никогда не проводите регулировку на горячем моторе: результат будет неточным.

  1. Уберите крышку воздушного фильтра, снимите шланги вентиляции картера, затем открутите восемь гаек ключом «на 8» и снимите клапанную крышку.

  2. Выставьте поршень четвертого цилиндра в верхнюю мертвую точку: метка на шкиве коленвала должна точно совпасть с меткой на крышке ГРМ.

  3. В этом положении работаете с 6-м и 8-м клапанами: заведите щуп под кулачок распредвала, ключом «на 17» отпустите контргайку, а ключом «на 13» подберите зазор — щуп должен входить с едва ощутимым усилием, без болтанки и без намека на заклинивание.

  4. Зафиксируйте контргайку, не давая регулировочному болту провернуться, и сразу проверьте зазор щупом еще раз — после затяжки он нередко «уходит».

  5. Проверните коленвал на 180 по часовой — переходите к 4-му и 7-му клапанам.

  6. Следующие 180 — очередь 1-го и 3-го клапанов.

  7. Последний поворот на 180 — регулируете 2-й и 5-й клапаны.

  8. Уложите новую прокладку на крышку, при необходимости пройдитесь по периметру тонкой полоской герметика. Соберите все обратно в порядке, обратном разборке.

  9. Запустите мотор и прислушайтесь: характерный цокот из-под крышки должен исчезнуть. Тишина — лучшее подтверждение того, что работа сделана верно.

Общий совет по уходу за «старичком»

Чтобы реже ездить в сервис и экономить бюджет, возьмите за правило несколько простых вещей:

  • проверяйте уровень масла и состояние ремня ГРМ каждые 10 000 км,

  • своевременно меняйте свечи зажигания и воздушный фильтр,

  • не запускайте двигатель при минусовых температурах без предварительного прогрева.

Старый ВАЗ — это не обуза, а машина с характером. Она платит вниманием за внимание: чем аккуратнее вы следите за ее узлами, тем дольше она возит вас без капризов. Ведь что ни говори, а такой надежности и простоты в обслуживании современные автомобили уже не предлагают.

Ранее мы рассказывали, какой подъемник лучше выбрать для гаража.

Валентина Еремеева
