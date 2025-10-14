Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 12:30

Снизу постучали: диагностика подвески своими силами за 10 минут

Снизу постучали: диагностика подвески своими силами за 10 минут Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Заметили непонятный стук в подвеске во время езды? Это может быть сигнал о проблемах в подвеске автомобиля. Разбираемся, как самому найти причину неприятного звука и когда нужно срочно ехать к специалистам.

Подвеска — это система, которая соединяет кузов с колесами и гасит удары от неровностей дороги. Она обеспечивает комфорт при движении и напрямую влияет на безопасность: неисправная подвеска ухудшает управляемость, увеличивает тормозной путь и может привести к аварии.

Основные причины стука в подвеске

Изношенные амортизаторы или стойки, разбитые сайлентблоки рычагов, ослабленные крепления, поврежденные шаровые опоры или проблемы со стабилизаторами — все это проявляется характерными звуками.

Стук в подвеске — как самому найти причину перед поездкой в сервис Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как самому найти причину: пошаговая инструкция

  1. Определите, когда появляется звук: на кочках, при поворотах или торможении. Это подскажет область поиска.

  2. Раскачайте машину, надавив на крыло. Если кузов долго качается или слышен стук — проверьте амортизаторы.

  3. Загоните авто на ровную площадку и осмотрите подвеску снизу. Ищите поврежденные детали, следы масла, ослабленные болты.

  4. Попросите помощника покачать руль при заглушенном двигателе, пока вы наблюдаете за рулевыми тягами и наконечниками.

  5. Проверьте люфт — поднимите машину домкратом и покачайте колесо в разных направлениях.

Даже если вы определили возможный источник стука в подвеске, доверьте ремонт профессионалам. Неправильная диагностика или некачественный ремонт — прямая угроза безопасности. Современная подвеска требует специальных знаний, инструментов и опыта. Экономия на визите в сервис может обернуться серьезными последствиями на дороге. Ваша безопасность всегда важнее.

Ранее мы рассказывали, как продлить срок службы резины на колесах.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
