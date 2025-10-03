Когда менять резину по закону в 2025 году: зимнюю и летнюю

Правильный выбор и своевременная замена покрышек на автомобиле — важное условие безопасности на дороге. Многие автолюбители интересуются, когда менять резину и возможно ли отложить визит на шиномонтаж. Крайне важно знать, что законодательство 2025 года четко устанавливает сроки смены шин. В данной статье мы рассмотрим, как меняют резину, к каким последствиям может привести несоблюдение сезонности, расскажем о различиях между шипованной и нешипованной резиной, а также ознакомим с новыми штрафными санкциями и правилами хранения покрышек.

Почему важно менять резину по сезону

Смена шин в зависимости от сезона напрямую влияет на безопасность водителя и пассажиров. Летняя резина при пониженных температурах теряет эластичность, а зимняя становится чрезмерно мягкой на разогретой дороге, что ведет к ухудшению сцепления с покрытием. Неподходящая резина способна увеличить тормозной путь, снизить управляемость машины и повысить риск попадания в ДТП. Использование шин, не соответствующих сезону, дополнительно ускоряет износ дорожного полотна и самих покрышек. Поэтому вопрос о том, когда менять резину, должен стоять в приоритете у каждого автовладельца.

Законные сроки для летней и зимней резины

В соответствии с Техническим регламентом ТС (ТР ТС 018/2011) и Постановлением Правительства РФ №837 от 27 мая 2023 года, в России действуют обязательные сроки сезонной замены шин.

Зимняя резина с шипами должна применяться с 1 декабря по 1 марта. В северных регионах сроки могут быть продлены до апреля-мая.

Летние покрышки рекомендовано использовать с 1 июня по 1 сентября, ориентируясь при этом на климат конкретного региона и сохранение температуры выше +7°C.

Когда менять резину по закону в 2025 году: зимнюю и летнюю Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Когда среднесуточная температура долго держится ниже +5–7°C, наступает точное время, когда менять резину на зимнюю в 2025 году, чтобы не подвергать опасности себя и избежать штрафа.

Районные власти вправе корректировать эти сроки с учетом местных климатических условий, информацию об этом можно получить на официальных интернет-ресурсах дорожных служб.

Отличия для шипованной и нешипованной резины

Шипованная резина оборудована металлическими шипами, которые обеспечивают надежное сцепление с обледенелыми и замерзшими дорогами. Она необходима в районах с суровыми зимними условиями и заледеневшими трассами, помогая снизить вероятность заноса и сократить тормозной путь. Важно помнить, что летом ездить на шипах запрещено, так как они ускоряют износ дорожного покрытия и теряют эксплуатационные свойства.

В изготовлении нешипованной резины («липучки») применяют специализированные химические составы и прорезные ламели, которые обеспечивают повышенное сцепление с дорогой при низких температурах. Эта резина подходит для мягкой зимы в городских условиях, где дороги очищаются регулярно, однако, на льду уступает по эффективности шипованной. Интересно заметить, что она законодательно разрешена для летней эксплуатации при отсутствии шипов и пользуется популярностью среди тех, кто использует одни шины круглый год. Но такой подход ускоряет износ покрышек при теплой погоде.

Мало кто знает: корд у шипованных шин быстрее изнашивается на теплом асфальте, в то время как у нешипованных ухудшается сцепление на мокрой дороге и при слякоти.

Новые правила и штрафы для водителей

В 2025 году за использование несезонной резины предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Санкции применяются к тем, кто эксплуатирует летнюю резину зимой или зимние шипованные покрышки в теплое время года. Запрещается установка шипов лишь на одной оси, а также эксплуатация сильно изношенных шин с протектором ниже нормативных значений. В Москве и ряде других городов сотрудники ГИБДД могут потребовать проехать в шиномонтаж для проверки состояния покрышек — обычно в рамках плановых рейдов.

Новые правила и штрафы для водителей Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как выбрать и правильно хранить сезонную резину

Выбор правильных покрышек зависит от климата региона: в северных широтах зима наступает раньше, на юге — позже. Обращайте внимание на размер, индекс нагрузки и рисунок протектора при покупке шин. Для поездок по льду лучше подходят шипованные модели, а для городской езды предпочтительней нешипованные «липучки». Когда менять резину на зимнюю в 2025 году, зависит от температуры — «переобуваться» стоит при стабильных показателях ниже +5°C.

При хранении шин следует очищать их от грязи и реагентов, просушивать в тени. Покрышки на дисках хранят горизонтально, а без дисков — вертикально. Использование специальных чехлов помогает защитить резину от пересыхания и повреждений, а хранить ее лучше в прохладном, сухом помещении, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей.

Как продлить срок службы покрышек: советы по эксплуатации

Грамотное использование зимних и летних шин способствует их долговечности и безопасности. Перед тем как менять резину на зимнюю в 2025 году, убедитесь в целостности покрышек и глубине протектора не менее 4 мм.

Зимняя резина должна использоваться только в холодный период — с декабря по март, с учетом температурных показателей около +5…+7°С. Регулярно проверяйте давление в шинах и состояние протектора. При обнаружении порезов или деформаций следует обратиться к профессионалам. Срок службы шин не превышает 4-6 сезонов.

Летние шины эффективны при температуре выше +7°C, обеспечивают надежное сцепление с сухой и влажной дорогой и снижают расход топлива благодаря меньшему сопротивлению качению. Как только температура опускается ниже +5°С или появляется гололедица, следует переходить на зимние шины. После снятия летнюю резину нужно тщательно отмыть, просушить и хранить в правильных условиях.

Шины по сезону: когда менять зимнюю и летнюю резину в 2025 году по закону Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рекомендуется проводить ротацию шин каждые 8-10 тысяч километров, чтобы добиться равномерного износа и продлить срок службы.

Все вышеописанные советы не только ответят на вопрос «Как меняют резину?», но и помогут сохранить покрышки в отличном состоянии, повысить сцепление и управляемость машины, а также уменьшить вероятность штрафа в 2025 году. Регулярные осмотры, правильное обслуживание и хранение шин — залог безопасных поездок при любых погодных условиях.

