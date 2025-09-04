Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 12:48

Водителям объяснили, можно ли доверять круиз-контролю и другой электронике

Вице-президент автосоюза Шапарин: полностью доверять круиз-контролю нельзя

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полностью доверять круиз-контролю и другим подобным электронным системам нельзя, заявил в разговоре с NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, не всегда электроника является тем, чем ее называют маркетологи. Он подчеркнул, что в случае попадания в ДТП вся ответственность будет лежать на водителе, а не на «умном помощнике».

Нерадивых автомобилистов, к сожалению, немало: они «залипают» в телефоне, делают за рулем, что хотят. Они почему-то уверены, что машина все видит. Это не так. В ДТП они будут нести ответственность. То, что принято называть автопилотом, таковым не является. Маркетологи придумали наименование. Это расширенный круиз-контроль, не более, — сказал Шапарин.

Он подчеркнул, что любой водитель управляет средством повышенной опасности, поэтому именно находящийся за рулем человек должен нести полную ответственность.

Ранее водитель китайского автомобиля попал в ДТП, потому что слишком сильно полагался на круиз-контроль. Машина врезалась в грузовик, пассажир погиб, а против автомобилиста возбудили уголовное дело. Теперь мужчина пытается доказать, что частично в трагедии виновата система, которая должна самостоятельно держать скорость и дистанцию, а также тормозить перед препятствиями.

