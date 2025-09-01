День знаний — 2025
Водитель доверился круиз-контролю и врезался в фуру

В Нижегородской области водителя судят за смертельное ДТП на круиз-контроле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водителя китайского автомобиля судят за ДТП на круиз-контроле, в результате которого погиб пассажир, пишет Telegram-канал Baza. По данным источника, мужчина выехал на трассу в Нижегородской области в ноябре 2024 года. Водитель включил круиз-контроль на машине GAC GS8, после чего врезался в фуру.

Мужчина пытается доказать, что частично в трагедии виновата система, которая должна самостоятельно держать скорость и дистанцию, а также тормозить перед препятствиями. Машина оснащена средствами помощи при торможении и системой предотвращения фронтального столкновения. По данным канала, мужчина доверял автоматике, которая работала без сбоев, но не в день ДТП — 10 ноября.

Водитель ждал, что машина затормозит перед фурой, но в последний момент система «отпустила» управление. Сам он не успел среагировать, и машина въехала в прицеп грузовика. Против водителя возбудили уголовное дело, в ходе которого экспертиза показала, что среднее время реакции составляет 0,6 секунды. Специалисты утверждают, что за этот отрезок водитель должен был успеть затормозить.

Однако защита вспомнила о круиз-контроле, а мужчина принимал решение не сразу, доверившись технологиям. Когда водитель заметил неисправность системы, ему понадобилось время для осознания ситуации. В этой связи адвокаты требуют повторной экспертизы, а также рассчитывают, что решение по делу может иметь прецедентное значение.

Ранее 17-летний подросток и еще трое несовершеннолетних пострадали в ДТП на трассе в Волгоградской области. По данным прокуратуры, авария с участием Lifan произошла вечером 29 августа. Водитель не справился с управлением, а машину вынесло в кювет, где она перевернулась.

