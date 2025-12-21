Названо количество регионов, отказавшихся от новогодних салютов В 64 регионах России отказались от новогодних салютов в крупных городах

Праздничные салюты в крупнейших городах отменены в 64 из 89 регионов России в предстоящую новогоднюю ночь, передает ТАСС. Единственным субъектом, где официально подтвердили запуск фейерверка, стал Чукотский автономный округ, еще в 24 регионах окончательное решение не принято.

Местные власти объясняют отмену соображениями безопасности. Многие субъекты также руководствуются экономической целесообразностью и стремлением выразить поддержку участникам специальной военной операции.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок рассказал, что парламентарии предложили разрешить начало запуска фейерверков в новогоднюю ночь в 22:00 вместо действующего времени 23:00. Соответствующий законопроект уже внесен на обсуждение.

Кроме того, адвокат Народного фронта Юрий Иванов заявил, что в предновогодний период гражданам важно помнить об административной ответственности за неправильное обращение с пиротехническими изделиями. Он подчеркнул, что запуск салютов с нарушением правил способен привести к значительным денежным взысканиям, величина которых определяется тяжестью наступивших последствий.