Добавьте этот куриный салат в меню на Новый год — по вкусу не уступает оливье и шубе: без картошки и кукурузы

Добавьте этот куриный салат в меню на Новый год — по вкусу не уступает оливье и шубе: без картошки и кукурузы

Добавьте этот куриный салат с яичными блинчиками-рулетиками в меню на Новый год. Он по вкусу не уступает оливье и шубе, а его главное отличие от классических салатов в том, что готовится без моркови, картошки и кукурузы.

Вкус получается свежим, насыщенным и многогранным: нежная курица, сочный огурец, сладкий горошек и изюминка в виде яичных ленточек в пикантном соусе создают идеальную гармонию. Это блюдо гарантированно произведет фурор!

Вам понадобится: 2 яйца (для блинчиков), 300 г запеченной куриной грудки, 2 вареных яйца (нарезать кубиками), 1 свежий огурец, 1 банка консервированного горошка. Для заправки: 4 ст. л. майонеза, 1 ч. л. дижонской горчицы, 1 зубчик чеснока, соль, перец. Яйца для блинчиков взбейте со щепоткой соли. На антипригарной сковороде без масла испеките 2–3 тонких блинчика с двух сторон. Готовые остывшие блинчики сверните в плотные рулетики и нарежьте тонкой соломкой. В большой миске смешайте нарезанную соломкой курицу, рубленые вареные яйца, нарезанный соломкой огурец, горошек и яичную соломку. В отдельной пиале приготовьте заправку, смешав майонез, горчицу, чеснок, соль и перец. Заправьте салат, аккуратно перемешайте и дайте настояться 15–20 минут.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Праздничный» с жареными баклажанами: когда хочется чего-то новенького на новогодний стол.