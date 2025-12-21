Новый год-2026
Мое секретное тесто для лучших пирогов — готовлю так с мясом и сладкими начинками: рецепт, который не подводит

Это базовый рецепт, который станет палочкой-выручалочкой на все случаи жизни. Меняйте начинку — от яблок до курицы с грибами, а формула идеального теста остается неизменной.

В миске смешиваю 300 мл кефира, 2 яйца, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. сахара и 70 мл растительного масла. Взбиваю венчиком до однородности. Просеиваю 200–220 г муки, смешанной с 1 ч. л. разрыхлителя, и частями ввожу в жидкую основу, аккуратно перемешивая до состояния густой, но текучей сметаны. Тесто не должно быть крутым, его консистенция должна позволять ему легко стекать с ложки. Готовое тесто выливаю в форму, сверху выкладываю начинку и сразу отправляю в разогретую до 180 °C духовку. Выпекаю до золотистой корочки около 30–40 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

