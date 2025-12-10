Салат «Праздничный» с жареными баклажанами: когда хочется чего-то новенького на новогодний стол

Когда хочется чего-то новенького на новогодний стол, готовлю салат «Праздничный» с жареными баклажанами. Он получается одновременно сытным и свежим.

Вкус этого салата — уникальная гармония нежной курицы, пикантных жареных баклажанов, хрустящих орехов и сочных гранатовых зерен. Чеснок добавляет остроту, а майонез объединяет все ингредиенты в единое целое.

Вам понадобится: 2 средних баклажана, 300 г куриного филе, 1 гранат, 100 г грецких орехов, 3 зубчика чеснока, майонез, соль, перец, растительное масло. Баклажаны нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 15 минут, затем промойте и обжарьте до золотистого цвета. Куриное филе отварите и нарежьте небольшими кубиками. Орехи измельчите, чеснок пропустите через пресс. Смешайте остывшие баклажаны, курицу, орехи, чеснок и зерна граната (оставив немного для украшения). Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Перед подачей украсьте оставшимися гранатовыми зернами.

