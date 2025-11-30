Салат «Фаза луны» на Новый год: отвал башки из самых простых ингредиентов

Приготовьте на Новый год эффектный салат «Фаза луны», который станет настоящим украшением праздничного стола. Его вкус — настоящий отвал башки! А готовится из самых простых ингредиентов.

Вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 2 помидора, 3 вареных яйца, 200 г твердого сыра, 150 г майонеза, маслины для украшения. Выкладывайте салат на большое блюдо в форме полумесяца. Первым слоем распределите измельченное куриное филе, смажьте майонезом. Вторым слоем — натертые на крупной терке яйца, снова майонез. Третьим слоем — нарезанные кубиками помидоры (предварительно удалите мякоть чтобы салат не тек). Четвертым слоем — натертый сыр. Аккуратно придайте салату форму луны, промажьте сверху майонезом и украсьте маслинами. Дайте пропитаться 1-2 часа в холодильнике.

Вкус этого салата — нежное сочетание курицы с яйцами и сыром, освеженное сочными помидорами и пикантными маслинами. Это блюдо гарантированно создаст волшебную новогоднюю атмосферу!

