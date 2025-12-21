Новый год-2026
Новый год без лишних калорий: низкоуглеводный салат с тофу

Новый год без лишних калорий: низкоуглеводный салат с тофу
Готовите к Новому году легкие блюда? Низкоуглеводный салат с тофу станет звездой стола — свежий, яркий и без лишних углеводов. Он идеален для тех, кто следит за фигурой в праздники.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 300 г твердого тофу, нарезанного кубиками;

  • 200 г брокколи, разобранной на соцветия;

  • 150 г огурцов, тонко нашинкованных;

  • 100 г красного болгарского перца полосочками;

  • 50 г зеленого лука, нашинкованного;

  • 2 ст. л. оливкового масла;

  • 1 ст. л. соевого соуса;

  • 1 ч. л. лимонного сока;

  • соль, перец по вкусу.

Жарьте тофу в масле 5 минут до золотистости. Варите брокколи 3 минуты в подсоленной воде, остудите. Смешайте все овощи с тофу, заправьте соусом, лимонным соком, солью и перцем. Дайте настояться 10 минут. Украсьте зеленью — и салат готов!

Этот низкоуглеводный салат подарит праздник без тяжести в желудке. Попробуйте — гости будут в восторге!

Ранее мы поделились рецептом теплого салата с тофу.

