Новый год без лишних калорий: низкоуглеводный салат с тофу

Готовите к Новому году легкие блюда? Низкоуглеводный салат с тофу станет звездой стола — свежий, яркий и без лишних углеводов. Он идеален для тех, кто следит за фигурой в праздники.

Ингредиенты (на 4 порции):

300 г твердого тофу, нарезанного кубиками;

200 г брокколи, разобранной на соцветия;

150 г огурцов, тонко нашинкованных;

100 г красного болгарского перца полосочками;

50 г зеленого лука, нашинкованного;

2 ст. л. оливкового масла;

1 ст. л. соевого соуса;

1 ч. л. лимонного сока;

соль, перец по вкусу.

Жарьте тофу в масле 5 минут до золотистости. Варите брокколи 3 минуты в подсоленной воде, остудите. Смешайте все овощи с тофу, заправьте соусом, лимонным соком, солью и перцем. Дайте настояться 10 минут. Украсьте зеленью — и салат готов!

Этот низкоуглеводный салат подарит праздник без тяжести в желудке. Попробуйте — гости будут в восторге!

