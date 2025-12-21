Новый год без лишних калорий: низкоуглеводный салат с тофу

Готовите к Новому году легкие блюда? Низкоуглеводный салат с тофу станет звездой стола — свежий, яркий и без лишних углеводов. Он идеален для тех, кто следит за фигурой в праздники.
Ингредиенты (на 4 порции):
300 г твердого тофу, нарезанного кубиками;
200 г брокколи, разобранной на соцветия;
150 г огурцов, тонко нашинкованных;
100 г красного болгарского перца полосочками;
50 г зеленого лука, нашинкованного;
2 ст. л. оливкового масла;
1 ст. л. соевого соуса;
1 ч. л. лимонного сока;
соль, перец по вкусу.
Жарьте тофу в масле 5 минут до золотистости. Варите брокколи 3 минуты в подсоленной воде, остудите. Смешайте все овощи с тофу, заправьте соусом, лимонным соком, солью и перцем. Дайте настояться 10 минут. Украсьте зеленью — и салат готов!
Этот низкоуглеводный салат подарит праздник без тяжести в желудке. Попробуйте — гости будут в восторге!
Ранее мы поделились рецептом теплого салата с тофу.