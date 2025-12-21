Орбан назвал единственный способ укрепить Украину

На сегодняшний день единственный способ укрепить Украину — это положить конец продолжающемуся в стране конфликту, такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чье выступление опубликовано в социальной сети X. По его словам, боевые действия с каждым днем все больше ослабляют Киев.

Тем временем <…> [конфликт] день ото дня ослабляет Украину. Мир — единственное, что может ее укрепить. Любой, кто действительно поддерживает Украину, должен хотеть мира, и хотеть его прямо сейчас, — убежден Орбан.

Ранее венгерский премьер резко раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас за ее попытки обострить конфликт с Москвой. Он сравнил ее с Наполеоном и Гитлером, а также высмеял «великие» европейские традиции нападать на Россию.

Орбан также заявил, что изъятие замороженных российских активов и передача их Украине были бы равносильны объявлению войны Брюсселем Москве. По его мнению, в этом случае появление западных солдат на украинской территории стало бы лишь вопросом времени.