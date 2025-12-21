Раскрыта причина отмены популярного новогоднего шоу в Екатеринбурге

Шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» в Екатеринбурге было отменено по организационно-техническим причинам, сообщили организаторы мероприятия изданию URA.RU. Концерты, запланированные в ряде городов, будут перенесены на другие даты.

К сожалению, осуществить проведение мероприятий шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» в некоторых городах не представляется возможным по организационно-техническим причинам. Показы сеансов шоу будут перенесены на другие даты, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Государственного академического Большого театра сообщили, что лот из четырех билетов на балет «Щелкунчик» был продан за 1 млн 20 тыс. рублей. При этом максимальная цена за набор из двух билетов достигла 405 тыс. рублей.

Кроме того, ректор Академии русского балета им. Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что выпускники Дарья Панькова и Игорь Гурин станут ведущими исполнителями в новогоднем «Щелкунчике» в Кремлевском дворце 18 и 19 декабря. Он назвал их прекрасными молодыми артистами.