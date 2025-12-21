Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 14:44

Раскрыта причина отмены популярного новогоднего шоу в Екатеринбурге

Организаторы отменили «Щелкунчика» в Екатеринбурге по техническим причинам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» в Екатеринбурге было отменено по организационно-техническим причинам, сообщили организаторы мероприятия изданию URA.RU. Концерты, запланированные в ряде городов, будут перенесены на другие даты.

К сожалению, осуществить проведение мероприятий шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» в некоторых городах не представляется возможным по организационно-техническим причинам. Показы сеансов шоу будут перенесены на другие даты, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Государственного академического Большого театра сообщили, что лот из четырех билетов на балет «Щелкунчик» был продан за 1 млн 20 тыс. рублей. При этом максимальная цена за набор из двух билетов достигла 405 тыс. рублей.

Кроме того, ректор Академии русского балета им. Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что выпускники Дарья Панькова и Игорь Гурин станут ведущими исполнителями в новогоднем «Щелкунчике» в Кремлевском дворце 18 и 19 декабря. Он назвал их прекрасными молодыми артистами.

шоу
Екатеринбург
щелкунчик
отмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В работе РЖД зафиксировали массовый сбой
Новую группу разведчиков ВСУ с оружием НАТО ликвидировали в Купянске
Политолог ответил, стоит ли Зеленскому ждать смены власти в Конгрессе США
Российская делегация высоко оценила итоги встречи шерп G20 в США
Россиянин объявил себя банкротом после лечения кота на 300 тыс. рублей
СКР начал расследование после скандала с нападением на журналистов
Путин запланировал совещание по госпрограмме вооружений
«Мозги где забыла?»: фигурист Галлямов унизил журналистку из-за звонка
Полиция нашла школьницу, пропавшую в Омске в лютый мороз
Ударившего девушку ногой в живот тренера выгнали с работы
Зимний туман и холод до -14? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
В России обрушились на Запад за «игры» в конец света
Что подать к виски: гид по правильным закускам для истинных ценителей
Мужчины пришли кататься на аттракционах и превратились в «летучих мышей»
Кержаков привел доказательства, что ФИФА перепишет на него гол 2005 года
Орбан назвал единственный способ укрепить Украину
Сколько бокалов вина вам положено: высчитываем свою норму за столом
Таможенники провели «разведку» на вставшем у берегов Швеции судне из РФ
Колумбия ввела чрезвычайный налог для богатых
Раскрыта причина отмены популярного новогоднего шоу в Екатеринбурге
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.