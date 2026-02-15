Рубио выступил с заявлением о зависимости Европы

Вашингтону не нужно, чтобы Европа стала вассалом США и находилось в зависимости от них, заявил американский госсекретарь Марко Рубио, объясняя роль своей страны в коллективной безопасности в рамках НАТО. По его словам, Альянс будет существовать до тех пор, пока его наличие будет оставаться выгодным, передает РИА Новости.

Мы не хотим, чтобы Европа была зависима, мы не просим Европу быть вассалом Соединенных Штатов. <…> НАТО останется альянсом столько, сколько отвечает взаимной выходе, — отметил Рубио.

Он подчеркнул, что США не планируют выходить из альянса, однако оставляют за собой возможность перебрасывать несколько тысяч военнослужащих из одной страны НАТО в другую. По его словам, уровень коллективной безопасности напрямую зависит от боеготовности каждого отдельного участника блока.

Ранее американские СМИ писали, что выступление госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности оказалось ударом для Украины. По наблюдениям журналистов, риторика Рубио не была направлена на поддержку Киева «столько, сколько потребуется». Как отмечают аналитики, за все время речи Рубио лишь единожды упомянул Украину — в контексте необходимости подчеркнуть ведущую роль США в возможных переговорах между Москвой и Киевом.