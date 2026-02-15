Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 17:43

Рубио выступил с заявлением о зависимости Европы

Рубио: Вашингтону не нужна зависимость Европы от США

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Вашингтону не нужно, чтобы Европа стала вассалом США и находилось в зависимости от них, заявил американский госсекретарь Марко Рубио, объясняя роль своей страны в коллективной безопасности в рамках НАТО. По его словам, Альянс будет существовать до тех пор, пока его наличие будет оставаться выгодным, передает РИА Новости.

Мы не хотим, чтобы Европа была зависима, мы не просим Европу быть вассалом Соединенных Штатов. <…> НАТО останется альянсом столько, сколько отвечает взаимной выходе, — отметил Рубио.

Он подчеркнул, что США не планируют выходить из альянса, однако оставляют за собой возможность перебрасывать несколько тысяч военнослужащих из одной страны НАТО в другую. По его словам, уровень коллективной безопасности напрямую зависит от боеготовности каждого отдельного участника блока.

Ранее американские СМИ писали, что выступление госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности оказалось ударом для Украины. По наблюдениям журналистов, риторика Рубио не была направлена на поддержку Киева «столько, сколько потребуется». Как отмечают аналитики, за все время речи Рубио лишь единожды упомянул Украину — в контексте необходимости подчеркнуть ведущую роль США в возможных переговорах между Москвой и Киевом.

США
Марко Рубио
заявления
Европа
зависимость
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Каллас дала резкий ответ на требование Зеленского
«Глаза и уши НАТО»: одна из стран ЕС стянула разведчиков к границам России
Жители Одессы смогли вытащить призывников из машины сотрудников ТЦК
Китаянка «похоронила» 20-летнюю карьеру ради исполнения мечты
Мать актера Ткаченко рассказала о посмертном награждении сына
Дмитриев назвал главный вопрос, который не задали Зеленскому в Мюнхене
В Госдуме заявили о близости Telegram к снятию ограничений
Скончался французский композитор Мишель Порталь
Рубио выступил с заявлением о зависимости Европы
В Ереване заявили, что база в Гюмри не гарантирует 100% безопасность страны
Двухметровый колодец чуть не стал могилой для ребенка
Политолог ответил, могут ли США организовать переворот на Украине
Россиянин застрял под грудой снега
Самолет с Бастой развернули на полпути
В Исландии задумались о вступлении в Евросоюз
«Совсем обезумели»: на Западе отреагировали на призыв взять Украину в ЕС
На подлете к Москве перехвачены 18 БПЛА
В Волгограде сорвался концерт Лолиты
Бывший президент Молдавии раскрыл, зачем Санду разрывает связи с СНГ
Число летевших на Москву беспилотников увеличилось до 13
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.