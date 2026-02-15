Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 17:19

В Волгограде сорвался концерт Лолиты

В Волгограде отменили концерт Лолиты, который должен был состояться 20 февраля

Певица, актриса Лолита Милявская Певица, актриса Лолита Милявская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Концерт певицы Лолиты Милявской в Волгограде, запланированный на 20 февраля, был отменен, следует из данных билетного сервиса. Точная причина такого решения неизвестна. Несмотря на анонс, который до сих пор опубликован на сайте площадки, билеты приобрести уже нельзя.

Ранее сообщалось, что в России отменили 53 запланированных концерта комика Нурлана Сабурова до конца года. Два из его выступлений в Раменском и Люберцах были отменены незадолго до его задержания. В марте артист планировал начать гастрольный тур по пяти городам, анонсировав 48 дополнительных выступлений в других регионах страны. Стоимость билетов на его выступления варьировалась от 1,7 тыс. до 7,5 тыс. рублей.

До этого американский рэпер T. I. (Клиффорд Джозеф Харрис-младший) отменил свои концерты в России, запланированные на февраль 2026 года. Причиной отмены стали личные обстоятельства. Музыкант выразил надежду на возможность перенести выступления.

