24 января 2026 в 15:29

«Когда это кончится»: Лолиту сокрушила смерть Олейникова

Лолита отреагировала на смерть Олейникова

Лолита Милявская Лолита Милявская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Исполнительница Лолита Милявская в Telegram-канале выразила сожаление на фоне смерти режиссера Александра Олейникова и задалась риторическим вопросом, когда это кончится? Она также назвала покойного своим товарищем.

Когда это кончится… Саня, товарищ юности моей и талантище… Тебе не понравится старческая лексика… Не буду… R.I.P… — написала Лолита.

Ранее источники в окружении режиссера сообщили, что он умер в машине скорой помощи по пути в больницу. По их словам, телеведущему стало плохо ранним утром в субботу, 24 января.

До этого стало известно, что похороны Александра Олейникова состоятся во вторник, 27 января, на Троекуровском кладбище в Москве. Режиссер скончался на 61-м году жизни. В окружении продюсера рассказали, что причиной мог стать оторвавшийся тромб.

Олейников пришел на телевидение в возрасте 20 лет. В разные годы вел программы «Мое кино», «Мои новости», «Моя звезда» и другие на ТВ-6. Затем возглавлял программы «Доброе утро, Россия!» и «Вести+» на канале «Россия», был соведущим шоу «Вечерний Ургант» в третьем сезоне передачи.

