Число летевших на Москву беспилотников увеличилось до 13

Число сбитых беспилотников, направлявшихся к Москве, выросло до 13, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX. На месте крушения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву <…>. Уничтожены еще шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в течение первой половины воскресенья, 15 февраля, российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 102 украинских дрона. Беспилотники пытались атаковать Брянскую, Тульскую области и другие регионы. Среди них были три дрона, которые направлялись к Москве.

До этого стало известно, что вечером 14 февраля, в промежуток с 20:00 до 23:00 по московскому времени, дежурные силы противовоздушной обороны России ликвидировали 55 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Наибольшее количество дронов (29) было перехвачено над акваторией Азовского моря.