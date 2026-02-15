Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 17:36

Россиянин застрял под грудой снега

Жителя Подмосковья завалило снегом во время чистки крыши

В городе Куровское Орехово-Зуевского округа мужчину завалило снегом во время очистки крыши частного дома, сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас». По предварительной информации, снежный массив полностью скрыл мужчину.

Сразу после случившегося свидетели оперативно связались с экстренными службами. Спасатели быстро прибыли на место происшествия и извлекли пострадавшего из-под снежного завала. Затем его передали медицинским работникам скорой помощи. Мужчина получил повреждения, но их характер оказался некритичным.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Ивантеевке девушка пострадала от упавшей с крыши ледяной глыбы. Прохожие оперативно вызвали скорую помощь. Инцидент произошел, когда девушка подходила ко входу магазина. На данный момент неизвестно, в каком состоянии находится пострадавшая.

До этого в селе Сылва Свердловской области трагически погибли двое мальчиков восьми и девяти лет. Дети попали под снежный завал во время катания на тюбингах. Один из местных жителей обнаружил тела под снегом. Региональная прокуратура начала проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

