Русский музей потребует компенсации от протаранившего Летний сад водителя

Русский музей потребует водителя Porsch, который протаранил ограждение Летнего сада, выплатить компенсацию, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе культурного учреждения. Объект получил повреждения в результате ДТП, иномарка пыталась скрыться от полиции.

По данным издания, за рулем находился 19-летний молодой человек. Он ехал с празднования дня рождения, не остановился по просьбе инспекторов у канала Грибоедова, в итоге началась погоня.

Автолюбитель не получил травм. Пострадали четверо его пассажиров, включая 16-летнюю девушку. В состоянии средней степени тяжести всех увезли в больницу.

До этого на трассе «Амур» в Магдагачинском округе Приамурья произошло лобовое столкновение двух автомобилей Toyota. В результате аварии погибли четыре человека, находившихся в автомобиле Toyota Voxy, и еще трое были госпитализированы. Инцидент случился днем на 1155-м километре трассы. По предварительным данным, водитель Toyota Voxy выехал на встречную полосу.

Кроме того, в Уссурийске произошло смертельное ДТП с участием Suzuki Escudo и Toyota Ipsum. В результате столкновения погибла 42-летняя пассажирка Toyota Ipsum, еще три человека, включая 12-летнюю девочку, были доставлены в больницу.