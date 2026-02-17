Водителю влетевшего в Летний сад Porsche предъявили восемь статей

Петербургская полиция возбудила восемь административных дел против водителя, который на Porsche Cayenne протаранил ограду Летнего сада, передает «Фонтанка». Инцидент произошел в ночь на 15 февраля, когда молодой водитель попытался скрыться от инспекторов, пролетел по набережной канала Грибоедова и Миллионной улице, а затем совершил прыжок на авто через Лебяжью канавку.

В список нарушений включили статьи о неповиновении полиции, проезд на красный свет, выезд на «встречку» и тротуары. Ключевыми статьями стали отказ от медицинского освидетельствования и неповиновение законному распоряжению сотрудника органов, за что 19-летнему водителю грозит не только солидный штраф, но и лишение прав и административный арест на срок до 15 суток. Сам виновник аварии отделался легким испугом, а четверо его пассажиров оказались на больничных койках с черепно-мозговыми травмами.

Помимо ответственности перед законом, лихачу предстоит столкнуться с финансовыми претензиями от Русского музея. Руководство учреждения уже заявило, что потребует полного возмещения ущерба, нанесенного историческому ограждению. Учитывая статус объекта культурного наследия, восстановление звеньев знаменитой решетки может обойтись владельцу иномарки гораздо дороже, чем все штрафы.