Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 13:42

Водителю влетевшего в Летний сад Porsche предъявили восемь статей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Петербургская полиция возбудила восемь административных дел против водителя, который на Porsche Cayenne протаранил ограду Летнего сада, передает «Фонтанка». Инцидент произошел в ночь на 15 февраля, когда молодой водитель попытался скрыться от инспекторов, пролетел по набережной канала Грибоедова и Миллионной улице, а затем совершил прыжок на авто через Лебяжью канавку.

В список нарушений включили статьи о неповиновении полиции, проезд на красный свет, выезд на «встречку» и тротуары. Ключевыми статьями стали отказ от медицинского освидетельствования и неповиновение законному распоряжению сотрудника органов, за что 19-летнему водителю грозит не только солидный штраф, но и лишение прав и административный арест на срок до 15 суток. Сам виновник аварии отделался легким испугом, а четверо его пассажиров оказались на больничных койках с черепно-мозговыми травмами.

Помимо ответственности перед законом, лихачу предстоит столкнуться с финансовыми претензиями от Русского музея. Руководство учреждения уже заявило, что потребует полного возмещения ущерба, нанесенного историческому ограждению. Учитывая статус объекта культурного наследия, восстановление звеньев знаменитой решетки может обойтись владельцу иномарки гораздо дороже, чем все штрафы.

Санкт-Петербург
Русский музей
достопримечательности
административные дела
аварии
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько семей участников СВО получили гумпомощь в 2025 году
Стало известно, кто требует снесения построек Киркорова и его соседей
Милонов дал совет сыну актрисы Васильевой после скандального видео с женой
Сон без перегрева: какие материалы лучше работают круглый год
Адвокат экс-продюсера «Ласкового мая» не явился на заседание по апелляциям
Самая красивая спортсменка ОИ-2026 показала бюстгальтер и получила $1 млн
Психолог поделилась способами снизить тревогу перед родами
Путин напомнил губернаторам о шефстве над семьями бойцов СВО
Звездный состав «Крестного отца» выразил соболезнования семье Дюваля
Анна Asti раскрыла причину отъезда из России
Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ
Стало известно о росте промышленного производства в Подмосковье
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 17 февраля, фото, видео
Студенческие семьи в Петербурге получат выплаты при рождении ребенка
Предприниматель дала советы, как начать вести активный образ жизни
Политолог ответил, зачем министр армии США приехал на переговоры в Женеву
Названы предпринимаемые государством меры для защиты от мошенников
Иран пригрозил перекрыть доступ к главной «нефтяной бочке» мира
Мать погибшего во время дрейфа в Охотском море подростка выступила в суде
«Звезда»: Журова назвала самую красивую спортсменку Олимпиады-2026
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.